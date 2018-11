Los madrileños reciben las restricciones de ‘Madrid Central’ con atascos y quejas: “Es una mierda”

El equipo de Carmena habla de "día histórico para ganar un Madrid donde oír los pájaros"

Este viernes ha comenzado el proyecto Madrid Central. El colapso fuera de ese área ha sido muy importante, como la mayoría de días en la capital. Aunque, según los datos del Ayuntamiento, ha habido menos tráfico en el centro, esta circulación se ha derivado a los barrios colindantes como Chamberí o Retiro. Asimismo, la M-30 y otras carreteras urbanas han tenido circulación muy intensa.

Muchos vecinos y conductores admiten ante la cámara de OKDIARIO que las restricciones les han pillado por sorpresa ya que no estaban enterados de los cambios. Por otra parte, otros ya saben que si no se cambian de vehículo dentro de unos meses no podrán entrar en el centro de Madrid lo que les indigna. Consideran que debería incentivarse la renovación de los coches.

“Una mierda, esto no hay quien lo aguante”, dice con contundencia una señora mayor no residente con un coche antiguo. “Lo están haciendo fatal, ¿quieren que nos cambiemos de coche? que nos lo paguen a los que no podemos“, reclama un motorista. Muchos transportistas reprochan al Consistorio que, por ahora, Madrid Central no está suficientemente bien regulado. Hasta dentro de varios meses no estará disponible la aplicación web para solicitar autorizaciones especiales.

“No se puede ir a ningún lado y no hay alternativas”, replica otro trabajador del transporte que lamenta que no se haya hecho ninguna consulta a la ciudadanía sobre Madrid Central. “Lo veo bien para el medio ambiente, pero malo para nosotros porque es incómodo”, expresa por otra parte una joven.

De forma muy discreta algún agente de movilidad sí estaba desplegado en alguna de las entradas a Madrid Central. Es el caso de la calle Atocha donde además coinciden las obras de reasfaltado y de ampliación de aceras. Aunque solo están para informar y no puede impedir todavía la entrada de los coches la gran mayoría de conductores les hace caso y cambian de dirección. No obstante en casi todas las entradas no hay agentes y entran cientos de coches que de hacerlo en marzo serían multados con 90 euros.

Reacciones políticas

En clave política, el presidente de la región, Ángel Garrido, ha apuntado que mientras no haya multas no entra en vigor de verdad Madrid Central. “Madrid Central no ha entrado en vigor. Entrará en vigor el día en el que evidentemente se empiece a sancionar a los conductores, esto es una parodia más del Ayuntamiento“, ha sostenido Garrido.

Por el contrario, la alcaldesa Manuela Carmena y varios de sus concejales han hablado de “día histórico y éxito ciudadano para ganar un Madrid donde oír los pájaros”. Han aplaudido la “responsabilidad” de los ciudadanos que están apoyando Madrid Central en sus primeras horas de vida y todo para ganar “la lucha por una ciudad más solidaria, con menos humos, con menos ruidos y en la que incluso se pueda llegar a escuchar el trino de los pájaros”.