Madrid Central se estrena con los atascos habituales y sin controles policiales

Madrid Central, la zona de bajas emisiones en el centro de la capital, ha arrancado en las 00:00 horas de este viernes sin un gran impacto. Los atascos en varios puntos negros de la ciudad se han reproducido como un día cualquiera.

Tal como ha comprobado OKDIARIO en las cámaras de vigilancia del tráfico en directo, calles donde siempre hay aglomeraciones hoy han sufrido. Es el caso de la mítica calle Gran Vía, los Bulevares (Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova) o Atocha que además está en obras por reasfaltado. En otras zonas como Princesa o Paseo del Prado el tráfico es fluido como suele ser.

Todavía no se han instalado los controles policiales en las entradas a Madrid Central que deben informar que coches de no residentes sin etiqueta ambiental no pueden entrar. Hasta febrero no se podrán las multas de casi 100 euros y los controles simplemente son informativos y, se supone, que no se impedirá la entrada por la fuerza.

Por otra parte, muchos conductores se han quejado en las redes sociales que los atascos en el resto de la ciudad son considerables.

¿Casualidad? Comienza #MadridCentral, comienzan atascos en la A5. Así estamos en la zona de Xanadu. pic.twitter.com/OJpQWpN7Bl — Esther Platero (@EstherPlatero) November 30, 2018

Carmena satisfecha

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha expresado que en las primeras horas de Madrid Central, que ha arrancado esta medianoche en su primera fase informativa, “todo va fluyendo como se esperaba” y que hay una disminución del tráfico privado.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la regidora ha indicado que “parece que todo va muy bien” y que están mirando “constantemente” las pantallas de tráfico y hablando con los responsables de la puesta en marcha de la primera fase.

Así, ha podido concretar que hay menos tráfico privado y que en la calle se ve mucho “coche blanco”, en referencia a los taxis. “Está lleno de taxis”, ha explicado Carmena, quien también ha dicho que en los colegios ha habido la “normalidad” que esperaban y que los padres que han optado por llevar a sus hijos en coche lo han podido hacer con las autorizaciones.

Ha subrayado que este Puente de la Constitución es “una ocasión buenísima para venir a Madrid, para ver lo bonito que ha quedado la Gran Vía y que se va a poder entrar en el centro de Madrid mejor que nunca”. “No va a haber los atascos de otras veces”, ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que hoy empieza un proceso “que va encaminado a cumplir con la Comisión Europea” en el sentido, además, de que lo que está en juego es “la salud”.

Sobre los recursos pendientes en los tribunales, Carmena ha asegurado que están “dispuestos a cumplir siempre las resoluciones” que les digan los jueces aunque entiende que “no es buen camino acudir a los tribunales cuando hay diferencias de criterio” entre los distintos grupos políticos.

“Creemos que se han aplicado las normas de la manera correcta, y aquí lo que está detrás son las divergencias políticas, que deben tratarse con el diálogo o el intercambio de ideas”, entiende. “Pero se ha optado por ir a los tribunales y estamos dispuestos a cumplir lo que nos digan”, ha reiterado.

En cuanto a la plataforma que ha nacido como los “afectados” por Madrid Central, Carmena ha indicado que están “dispuestos a hablar con todo el mundo” y que en la comisión de seguimiento, que empieza este mismo viernes, están “deseando” que les “digan todas las sugerencias”. De hecho, ha recordado que hay una web con todas las preguntas y respuestas que se les ha podido ocurrir pero que es “abierta” y habrá “novedades”.

Preguntada por si considera arriesgado tomar esta medida a seis meses de las elecciones municipales, Carmena ha considerado que ese es un “planteamiento muy electoralista” que no le “interesa nada”. “Hay que hacer las cosas bien, desde el primer día hasta el último, independientemente de que haya procesos electorales”, ha sentenciado.