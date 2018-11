Maestre se enfurece con OKDIARIO al preguntarle por la amenaza terrorista de una vocal podemita a Casado

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha mostrado su enfado cuando OKDIARIO le ha preguntado sobre los tuits con amenazas e insultos de una vocal vecina de Ahora Madrid al líder del PP, Pablo Casado. “¿Eso es lo que hacen para ti los inmigrantes, pedazo de sinvergüenza? “El que siembra miseria recoge bombas lapa”, expresó la vocal.

Maestre, este jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ha dicho que preguntar si comparte esas afirmaciones es “irrespetuoso e indignante”. “Está absolutamente fuera de lugar preguntarme si comparto las palabras de una persona que no sé ni quién es, no tengo la menor referencia de ella y no tiene absolutamente nada que ver con este equipo de Gobierno, ni con este Ayuntamiento, ni con esta rueda de prensa”, ha considerado la edil.

Sin embargo, la autora de los tuits forma parte de Ahora Madrid, cobra un sueldo de en torno a 700 euros por asistir al pleno mensual de la Junta Municipal del distrito de Villaverde donde representa al grupo municipal de Manuela Carmena. Por lo tanto, sí tiene vinculación con el Consistorio de la capital y con la alcaldesa.

Este periódico ha trasladado la siguiente pregunta a Maestre: “Me gustaría que hiciera un comentario sobre el tuit que publicó una vocal vecino de Ahora Madrid, Lorena Yusta, en el distrito de Villaverde que le dedicaba unas palabras un tanto cuestionables a Pablo Casado. Decía “¿Eso es lo que hacen para ti los inmigrantes, pedazo de sinvergüenza? “El que siembra miseria recoge bombas lapa”, ¿Comparte esas palabras?, ¿cree que son adecuadas o no?”.

Aunque Maestre en su intervención en la rueda de prensa no ha querido aclarar cómo ve estas palabras, este periódico posteriormente ha podido confirmar que la edil no comparte estas palabras.

Las obras de Echenique

Por otra parte, Maestre también ha tenido que responder por la información relativa al expediente de disciplina urbanístico abierto contra la propietaria donde vive Pablo Echenique. Como desvelaba este diario el lunes, las obras ilegales han sido retiradas y así el expediente se ha archivado.

“Ya explicamos en esta rueda de prensa en qué consistía ese expediente, que no era una sanción porque no hacía falta pedir una licencia sino informar y hacer una declaración responsable ante la Junta Municipal, algo que el propietario no había hecho. Desconozco cómo ha evolucionado ese expediente. Como comprenderás como equipo de Gobierno tenemos bastante trabajo que no consiste en seguir cada uno de los miles de expedientes administrativos que pululan por este Ayuntamiento cada uno de los miles de días del año”, ha zanjado la portavoz.