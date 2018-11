Tras meses apoyándolo, el PSOE reclama el retraso de Madrid Central a cuatro días de su comienzo

José Manuel Franco: "No se pueden ir haciendo concesiones puntuales en función de la protesta del momento" El PSOE-M tacha de "electoralista" poner semáforos en la A-5 y registran una proposición para retrasarlo

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha pedido este lunes que se retrase Madrid Central (el cierre del centro de la capital a los coches contaminantes de no residentes). Aunque estuvieron del proyecto en el Ayuntamiento a escasos días de su entrada en vigor este viernes solicitan esperar hasta tener un mayor acuerdo entre las partes afectadas, porque “no se pueden ir haciendo concesiones puntuales en función de la protesta del momento”.

Así lo ha expuesto Franco en rueda de prensa posterior a una reunión con alcaldes y municipios afectados por la instalación de semáforos en la A-5 y al ser preguntado sobre la inminente implantación de Madrid Central este viernes.

“Es imprescindible que haya un gran acuerdo. No se puede por un interés concreto vulnerar derechos de las partes afectadas, hablando del sector de transportes, de la hostelería, del espectáculo, de colegios o el pequeño comercio. Queremos que haya un acuerdo y no es difícil. Lo que no se puede es ir haciendo concesiones puntuales en función de la protesta del momento”, ha sostenido.

“Hay que hacerlo bien”

Asimismo, el secretario general socialista madrileño ha aclarado que no se “oponen” a este proyecto , porque “nunca” se van a negar ante algo que mejore “la calidad de vida de los ciudadanos y la calidad medioambiental”. No obstante, ha incidido en que “las cosas hay que hacerlas bien y hay que buscar el mayor consenso posible”.

“Lo que no es de recibo que por no retrasar la entrada en vigor unos días, yo no digo que eso quede pendiente sine die, que no sea posible retrasarlo y lograr un mayor grado de acuerdo. Y ahí estamos los socialistas y ahí no hay ningún tipo de fisuras”, ha zanjado.

Contra los semáforos

Por otra parte, Franco ha tachado la instalación de semáforos de la A-5 de “proyecto personalista y electoralista” de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y ha mostrado “rotunda y contudentemente” su oposición a que estos planes se realicen “de forma inmediata”, sin que haya “consenso”.

Franco se ha reunido con los alcaldes de Móstoles, Noelia Posse; de Navalcarnero, José Luis Adell; la de Moraleja de Enmedio, María del Valle Luna; de Villamanta, Valentín Pereira; y Villanueva del Perales, César Muñoz; así como portavoces de municipios afectados por el proyecto de la A-5.

“El PSOE-M apuesta de manera clara y decidida por la mejora del medio ambiente, por un medio ambiente sostenible y por una lucha decidida contra la contaminación. Queremos dejar perfectamente claro nuestra rotunda y contundente oposición a estos planes y que se realicen de forma inmediata. No podemos consentir que por las prisas se ponga en cuestión la movilidad de una zona que afecta a más de un millón de vecinos”, ha dicho.

Según ha expuesto el secretario general madrileño, hace meses esta medida se contemplaba de cara a tres años pero “no se puede ver en tres días”. Por ello, este martes presentarán una proposición en el Ayuntamiento de Madrid, recogiendo que se pongan de acuerdo a todas las administraciones y resolver los problemas que tienen los vecinos “sin que suponga una merma a sus derechos”.

A su parecer, la instalación de semáforos no demuestra que se vayan a solucionar los problemas de contaminación de la zona y, por ello, considera que sería mejor realizar “un proyecto integral, un nuevo plan integral de transportes, donde esté implicados municipios, Comunidad de Madrid, Ministerio de Fomento y Consorcio Regional de Transportes”.