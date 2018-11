Ediles de Carmena se revuelven contra la alcaldesa y Sánchez por el abandono a inmigrantes en Madrid

Varios concejales de Manuela Carmena han criticado en sus redes sociales el “abandono institucional” a los que somete el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España a la ola de inmigrantes llegados a la capital en los últimos días.

El pasado viernes por la noche, al menos 13 familias fueron desalojadas de la recepción de un centro de Samur Social tras llevar durmiendo ahí varias noches. Permanecen ahora acogidas en el Centro Pastoral San Carlos Borromeo. Entre ellos hay 12 niños, personas enfermas y una mujer embarazada.

Ganemos Madrid, una de las formaciones que participaron en la plataforma electoral de Carmena en 2015, ha compartido un duro comunicado de los trabajadores municipales donde se denuncia la “enorme gravedad de emergencia humanitaria y habitacional“. “Decidimos dar visibilidad pública a un problema entendiendo que el no hacerlo nos hace cómplices de una situación insostenible e inadmisible”, reza el comunicado.

“No queremos pancartas de ‘Refugees Welcome’ porque muchos de los solicitantes de asilo en nuestra ciudad no sólo no están siendo bienvenidos, sino que están siendo abandonados”

En ese sentido se han pronunciado los concejales Monste Galcerán (concejal presidenta de Moncloa-Aravaca y Tetuán), Pablo Carmona (Moratalaz y Salamanca) y Carlos Sánchez Mato (Vicálvaro y Latina). “Es indignante lo que está haciendo el Gobierno del PSOE y el Ministerio del Interior”, reprocha este edil de Izquierda Unida que ha acompañado a la citada parroquia a la entrega de una queja formal al Defensor del Pueblo.

“Gravísimo que Madrid eche a la calle y la sociedad civil organizada se tenga que hacer cargo”, denuncia Carmona acompañando su tuit con una versión de la célebre pancarta ‘Refugees Welcome’ con la silueta de una familia huyendo.

“No queremos vídeos promocionándonos como ‘Los Ángeles de la calle’ porque sencillamente no lo somos. No podemos serlo. No queremos pancartas de ‘Refugees Welcome’, sencillamente porque muchos de los solicitantes de asilo en nuestra ciudad no sólo no están siendo bienvenidos, sino que están siendo abandonados a su suerte por las diferentes administraciones. Necesitamos que el Ayuntamiento empiece a escucharnos”, agrega el comunicado suscrito por Galcerán.

Esta edil comparte el texto de los trabajadores de Samur Social que dice: “Queremos ser claros: la falta de respuesta de las distintas administraciones está generando en la ciudad de Madrid una situación de emergencia de carácter humanitario y habitacional”. El documento apunta directamente a la falta de recursos de la administración “municipal, autonómica y estatal”.

En el comunicado afirman que “la última red de seguridad para muchas personas en situación de grave vulnerabilidad se encuentre actualmente colapsado”. “Samur Social se ha convertido en un servicio no de proteger si no de dar las peores noticias posibles a personas que están en la peor situación posible”, agregan.

Comparto el comunicado de la plantilla de Samur Social porque cada día vemos como las personas más vulnerables de nuestros barrios se enfrentan a la situación de emergencia humanitaria que denuncian los trabajadores. pic.twitter.com/cn5d2qhlSs — Montse Galcerán (@galceran_montse) November 21, 2018

“Infradotado y descoordinado”

Los firmantes del texto aseguran que estamos ante “un sistema de asilo y refugio infradotado de recursos, claramente descoordinado y en un proceso de continuo cambio en relación a los procedimientos de solicitud y concesión de recursos habitacionales, en muchas casos está resultado completamente disfuncional”.

Critican que la Oficina de Atención al Refugiado de Madrid, que depende del Ministerio del Interior “se ha convertido en un auténtico embudo en el que muchas familias se están viendo atrapadas”. “No están funcionado las organizaciones encargadas de proporcionar una primera atención a personas que huyen de amenazas, persecución y conflictos bélicos sin apenas recursos económicos”, zanjan.

Estas situaciones “absolutamente desgarradoras” son “una vulneración flagrante y sistemática del artículo 14 de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Carta Social Europea, la Constitución Española o la Ley de Asilo de 2009″.

Agregan que “desde hace meses en Madrid estamos sufriendo con impotencia la incapacidad para atender a familias con menores, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo o adultos solos, no facilitando la más mínima cobertura de sus necesidades básicas quedando en la calle con lactantes incluso”. Desvelan que algunos han sido ubicados en camas destinadas a personas sin hogar de la Campaña de Frío y “en otros casos las familias han tenido que compartir incómodas sillas o directamente el suelo de una recepción durante días”.

En la sede del Defensor del Pueblo apoyando la denuncia de @14kilometros @EntreBorromeos y otros muchos colectivos en defensa de los derechos vulnerados de solicitantes de asilo y refugio.

Es indignante lo que está haciendo el Gobierno del PSOE y el Ministerio del Interior pic.twitter.com/GDqNSFP10E — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) November 21, 2018

Desde marzo, explican, “se ha intervenido con más de 1.000 personas, incluyendo menores, pese a ser situaciones de emergencias muchos casos no han podido ser cubiertos”.

Concluyen que “la situación es directamente insostenible”. Acusan a Interior de “responsabilidad por dejación de funciones y falta de respuesta acorde a la gravedad de la situación”. “A su vez, pedimos al Ayuntamiento que asuma y subsane los enormes errores cometidos en la gestión de una situación sin horizonte de resolución”, añaden. Consideran que hay “falta de comunicación e información entre responsables municipales y plantilla de la empresa adjudicataria”. Apuntan a “cortoplacismo, improvisación y ausencia de indicaciones evidentes”.