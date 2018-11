Carmena presenta desde la cocina de su chalet frente a un microondas su plataforma electoral

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presentado este jueves su plataforma electoral ‘Más Madrid – Más Manuela’ desde la cocina de su chalet. Agrandando el tópico de ‘abuela que cocina magdalenas’, la exjueza ha grabado un vídeo delante de la encimera de su cocina donde destaca un viejo microondas, lo que parece una radio muy antigua y unas bandejas para hacer postres.

De forma muy calculada, Carmena ha querido con este vídeo dar la imagen de que es una persona cercana. En lugar de un mensaje desde un despacho, un lugar neutro, en la calle, la exjueza ha apostado por la, parece, modesta cocina de su chalet de las acaudaladas urbanizaciones de Conde Orgaz.

En cualquier caso, no se trata de un vídeo improvisado: se aprecia que todo está pensando. Se ha colocado para la ocasión una fuente de luz detrás de la alcaldesa para mejorar la iluminación y destacar a la protagonista, ella aparece perfectamente maquillada y cuenta con un micrófono de solapa para que se trate de un vídeo profesional pese a que quiere dar la impresión de casero.

“Un milagro”

“Ya está, la plataforma Más Madrid ya está bien”, proclama en el clip. Carmena agradece a quienes han sido “capaces de hacer este milagro de la noche a la mañana”. “Veo esta plataforma, veo los principios en los que se basa y veo que esto es lo que acaba de decidirme. Me ha costado un poco decidirme a continuar pero no porque no me guste el Ayuntamiento, que es apasionante, pero algunas veces he soñado con tener más tiempo para mi”, ha relatado. No obstante, no ha querido decir que solo seguirá si gana. Si pierde no estará en la oposición.

El vídeo lo ha colgado en su página en Facebook y lo han podido ver las casi 200 personas que integran ya la plataforma. Este colectivo se ha citado en la Casa de Vacas del parque de El Retiro para dar los primeros pasos. Todo ello supervisado por Nacho Murgui, concejal y segundo teniente de alcalde; su mano derecha en el Ayuntamiento, Edurne Irigoien; la concejal suspendida de Podemos Esther Gómez Morante, que ha llegado un poco más tarde, y varios jefes de prensa del Ayuntamiento.

“Reunión de trabajo”

Sorprendentemente no ha estado Marta Higueras, primera teniente de alcalde, quien supuestamente había recibido el encargo de Carmena de montar la plataforma. Antes del comienzo del acto se ha expulsado a los periodistas presentes porque era “una reunión de trabajo sin convocatoria de prensa”. Pese a que supuestamente se trata de una plataforma abierta, la reunión de constitución ha sido a puerta cerrada.

Fuentes de esta plataforma Más Madrid indican a OKDIARIO que lo de este jueves ha sido una reunión de trabajo de activistas que aportarán su grano de arena en diversos campos. Aseguran que no son, por ahora, las participadarias de las que habló Carmena.

De solidaridad a participación

En todo caso, los ejes de Más Madrid son: Madrid más solidaria, más creativa, más justa, más participativa, más feministas y más viva.

En esa línea, Carmena en su intervención ha dicho que se ha decidido por “responsabilidad” y el hecho de constatar que “Madrid está muy vivo”. “Hemos hecho algo que ha merecido la pena. El proyecto hay que acabarlo por responsabilidad e ilusión”, ha apuntado. Una vez más ha insistido en sus tres ejes de Gobierno: creatividad, solidaridad y participación.