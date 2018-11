Manuela Carmena no cree que Pablo Iglesias le eche un pulso y sigue convencida para presentarse Rita Maestre dice que se presentará a las primarias de Carmena y pide "cabeza fría"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha regresado de su viaje a Rumanía y ha reaccionado a la crisis abierta en Podemos Madrid. Ha asegurado que no ha hablado con el líder de los morados, Pablo Iglesias, ya que no tiene “vinculación específica con él o con el partido”.

Carmena, en un acto de la Policía Municipal este jueves en la Caja Mágica, ha expresado que la situación en Podemos se tendrá que resolver en ese partido. La regidora no ha hablado con Iglesias ni tiene intención. Tampoco ha hablado con el líder municipal de Podemos, el ex Jemad Julio Rodríguez.

“Con Iglesias no he hablado. No tengo una vinculación específica con él ni necesidad de tener con él una conversación. Creo que es un problema que surge en el marco de Podemos, ahí se tendrá que resolver, espero que bien y no tengo nada que ver. Yo no soy del partido Podemos ni tengo ninguna vinculación política directa con el partido. En el Gobierno de Madrid hay unos ediles muy buenos y valiosos y son ellos los que deciden cómo resolverlo”, ha señalado.

A preguntas de OKDIARIO sobre si le gustaría o no contar con el ex militar en su candidatura, Carmena se ha referido a la plataforma electoral que se creará en breve donde se decidirá. En todo caso, ha apuntado que ahí no habrá cuotas de partidos políticos, si no simplemente personas a título individual.

La exjueza no cree que Iglesias le haya echado un pulso: “No son maneras de analizar algo que no tiene nada que ver con eso”. En todo caso, ha dicho que su decisión de presentarse a la reelección en 2019 sigue en pie.

Maestre se defiende

Por su parte, la expulsada de Podemos Rita Maestre, este jueves en rueda de prensa, ha dicho que “aquí no hay una discrepancia sobre los procedimientos democráticos, los concejales de Gobierno nos vamos a presentar, junto a nuevas personas independientes, al proceso participativo abierto e inclusivo de la candidatura”.

Maestre ha expresado que “en el conflicto generado, que no es la mejor situación, no es lo ideal, es evidente que tenemos que ser cuidados, tenemos que ser cautos, cabeza fría. Tratamos generar un proyecto político en torno a Carmena”.

“Estoy segura de a pesar de los evidentes desencuentros, se va a encauzar esta situación”, ha rematado la concejal portavoz.