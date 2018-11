El ex Jemad y sus primarias a la búlgara: una lista de desconocidos para que nadie le haga sombra

El líder de Podemos en la capital, el ex Jemad Julio Rodríguez, ha conformado una lista para sus elecciones primarias a la búlgara con perfiles desconocidos, de personas sin ninguna trayectoria en la gestión pública.

Para que nadie le hiciera sombra optó por relegar a los actuales concejales de Manuela Carmena (Jorge García Castaño, Esther Gómez, etc.) a posiciones muy bajas de la lista. Para que no así no tuvieran un puesto de salida.

Las posiciones más altas estaban destinadas a personas de su círculo más estrecho. En su gran mayoría periodistas, politólogos y otras personas sin ningún bagaje en la gestión pública, lo que pedía Manuela Carmena y lo que el propio ex Jemad había prometido. Rodríguez, con esta jugada, quería apartar a los concejales del entorno de Carmena y colocarse él.

Diez comunicadores, siete politólogos y cuatro profesores, entre otros perfiles

Ahora, tras el plantón de los seis ediles, está conformando una lista con esas personas sin experiencia en la gestión y con más desconocidos aún. Rita Maestre ya dejó caer al comienzo de las primarias que no compartía el método y tras eso Rodríguez le reservó el segundo lugar de la lista.

No obstante, al ver desplazados a los actuales concejales, que Carmena considera que han trabajado sin protagonizar problemas, el conflicto acabó por estallar.

En la lista completa de Rodríguez hay diez personas con estudios o trayectoria ligada a la comunicación y siete personas vinculadas a las ciencias políticas o las sociología. Por otra parte, hay cuatro profesores, un economista, un entrenador personal, una técnico de laboratorio o dos comerciales.

Más lejos de Cibeles

Si la predisposición de Carmena no era muy firme para admitir al ex militar en su lista electoral, ahora lo es mucho menos. A la alcaldesa le disgustan los choques con partidos políticos. Los concejales de IU y Ganemos ya le han supuesto muchos quebraderos de cabeza (Carlos Sánchez Mato, Rommy Arce, entre otros) y, ahora, Rodríguez sin entrar aún en el equipo de Gobierno ha iniciado el mismo camino.

En todo caso, la expulsión de Podemos de los seis ediles no le importa a Carmena, como ha dicho desde Berlín. Quiere los partidos lo más lejos posible de su Gobierno. La regidora pidió hacer “más que primarias, unas participadarias” en las que no haya cuotas de partidos.

Ahora mismo, de 12 concejales que Podemos tenía en Cibeles al comienzo de la legislatura, Pablo Iglesias ya no tiene representantes en el Gobierno local aunque Maestre y compañía siguen considerándose de Podemos tras ser suspendidos. En todo caso, Podemos sigue desde fuera del Ejecutivo local apoyando a Carmena. No obstante, si la regidora vence en los comicios y el partido morado sigue sin representantes en la Corporación, es algo que no importaría nada a la ex jueza.

Los concejales afines a Carmena protestan porque Podemos en 2015 no exigió hacer primarias antes de las de Ahora Madrid como sí exige ahora Rodríguez. Asimismo, se preguntan por qué lo que vale en Barcelona con Ada Colau, donde Podemos no hará primarias para 2019, no vale para Madrid.