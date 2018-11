Un edil de Carmena impide debatir una moción de apoyo al Rey tras impulsar un referéndum republicano

El concejal presidente del distrito madrileño de Vicálvaro, Carlos Sánchez Mato, ha impedido el debate y la votación de una proposición de apoyo al Rey Felipe VI. Sin embargo, ha colaborado con los organizadores de un referéndum ilegal para impulsar la república cediendo un espacio municipal.

La proposición fue registrada por el grupo municipal popular tras enterarse por OKDIARIO que el imputado Sánchez Mato había cedido un centro cultural para organizar una votación bajo el nombre ‘Vicálvaro Decide’ el próximo 24 de noviembre.

Sin embargo, el concejal de Izquierda Unida, en una buena muestra de filibusterismo parlamentario, ha recalificado la moción como declaración institucional. En este formato todos los grupos políticos deben estar de acuerdo antes de la celebración del Pleno, pero como él no lo está, el asunto no va a llegar a la sesión.

En un informe de la secretaria del distrito, al que ha tenido acceso este periódico, se indica que Sánchez Mato “en uso de las facultades conferidas por la Alcaldía inadmite del orden del día el asunto al no haber consenso de todos los grupos, manifestado en la Junta de Portavoces del pasado 30 de octubre”.

“A mi me encanta colgar al Rey”, dijo con sorna Sánchez Mato en privado cuando se le reprochó no colgar el retrato oficial del Monarca en el pleno del distrito

La proposición del PP de la controversia pedía: “Que el Pleno de la Junta Municipal de Vicálvaro manifieste de forma inequívoca su apoyo al Rey Felipe VI y a la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado, tal y como recoge el artículo primero de de nuestra constitución”.

“Intolerable”

El concejal del PP adscrito a Vicálvaro, Jesús Moreno, dice, en declaraciones a OKDIAIRO, que es “intolerable” que se censure el debate. “A Sánchez Mato le resbalan las instituciones, es anti sistema, no es demócrata y lo que quiere es cargarse la Ley y que esto sea Venezuela”, apunta el edil.

“Odian la libertad y quieren que nos movamos como ellos quieren, no hay blanco o negro, ellos quieren decidir por nosotros y que todos vivamos en base a sus postulados”, expone Moreno. El edil no entiende por qué esta animadversión al Rey. “No sé de qué viene ese odio al Rey, no le ha hecho nada. Si quieres otra Jefatura del Estado, trata de cambiar la Ley, pero mientras sea así, hay que respetarla”, subraya.

Moreno explica que Sánchez Mato en alguna ocasión no colocó el retrato oficial del Rey como establece la normativa como obligatorio. “Cuando ya sí instaló el cuadro, nos dijo con sorna ‘ya sabes que a mi me encanta colgar al Rey’ “, desvela el popular.

“Felipe uve palito”

Además, Sánchez Mato en las juntas de portavoces se refiere al Jefe del Estado de forma despectiva llamándole “Felipe uve palito”. Moreno considera que el edil de IU es de “los más peligrosos” de Ahora Madrid.

“Debe pensar que para lo que ‘le queda en el convento’ puede hacer lo que le de la gana“, afirma el concejal. Sánchez Mato tras ser cesado al frente del área de Economía no estará en la lista electoral de Manuela Carmena en 2019, es el responsable económico de IU a nivel nacional y se baraja un futuro en la Asamblea de Madrid con Íñigo Errejón o en el Parlamento Europeo en Bruselas.