Carmena reconoce por escrito que desconoce cuántos manteros hay en Madrid

La alcaldesa de Madrid no tiene datos sobre cuántos manteros hay en la capital. Ni siquiera una estimación aproximada. Así consta en una respuesta oficial por escrito a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Se trata de una resolución de la secretaria general técnica del área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Ahí se indica que este es el departamento municipal competente en esta materia. Sin embargo, “de acuerdo con la información facilitada por la Dirección General de Comercio y Emprendimiento, esta información y estos datos estadísticos no constan en este área de Gobierno”.

En particular, se preguntaba al Consistorio por “el número de manteros y lateros que el Ayuntamiento tiene censado en Madrid y, si no existe, la estimación correspondiente “. Pero, por el contrario, el equipo de Carmena no tiene esta información.

Igualmente, el Consistorio tampoco tiene datos oficiales sobre el desglose por nacionalidades de los manteros, ni la relación de los tipos de productos más vendidos.

En ese sentido, también se preguntaba por el histórico de actuaciones policiales en los últimos tiempos y las zonas (barrios y distritos) donde más actúan. Pero, esta vez, la Corporación se excusa oficialmente en que la Policía tendría que “reelaborar” los datos y, por eso, no los puede ofrecer ahora.

“Xenofobia”

En el Pleno municipal de septiembre se trató esta problemática y el concejal del área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ya dejó claro que para él no era una prioridad. Dice que es “xenofobia” convertir a “un colectivo de un par de centenares de personas vulnerables en un problema de seguridad en la ciudad”.

Fuentes policiales consultadas por OKDIARIO señalan que los nuevos policías jóvenes se destinan al distrito Centro pero el Gobierno local les dificulta su actividad. “Si actúas, puedes tener problemas” es el mensaje que lanzan indirectamente desde la dirección de la Policía Municipal. “Antes los manteros no se resistían y entregaban su mercancía ilegal, pero ahora se ponen violentos”, añaden.

Un 36% menos intervenciones de enero a junio, según el grupo municipal del PP

El grupo popular llevó a Cibeles una iniciativa para crear una unidad específica de la Policía Municipal contra venta ilegal y Barbero les acusó de “estigmatizar”. Sólo Ciudadanos apoyó la propuesta que no salió adelante. El PP lamentó que “en los últimos meses, se han multiplicado las quejas sobre la venta ilegal“. Según datos de la edil Inma Sanz, de enero a junio, se hicieron más de 3.700 intervenciones, mientras que el año anterior, en el mismo periodo, 5.000, lo que se traduce en un 36 % menos, y un 60 % menos de denuncias de las Policía Municipal.

Sanz destacó que estas ventas ilegales producen “pérdidas” a los comerciantes. En cuya puerta “se vende mercancía robada a mucho menor precio”. “Nos llaman residentes de barrios en los que las mafias reparten esa mercancía, mafias que se dedican al narcotráfico”, ha afeado.

“No es un problema”

Barbero insistió en que “la migración no es un problema” y sí “una fuente de riqueza”. “Hasta el propio ACNUR ha tenido que decirles a ustedes que la narrativa del líder del PP, Pablo Casado, no es correcta ni se corresponde con la realidad”, apuntó. Dijo que “ser una persona migrante sin papeles según la Ley de Extranjería significa ausencia de derechos y tener que dedicarse a una supervivencia pura y dura”. “La venta ambulante en nuestra ciudad no es deseable, pero no es un problema“, ha subrayado.

Por Ciudadanos, la edil Ana María Domínguez tachó de “humo y propaganda” las acciones de Ahora Madrid para acabar con la venta ambulante en la capital como las Tarjetas de Vecindad que “no sirven para nada”. Afirmó que Barbero tiene “aumento de permisividad” con “acciones contrarias a las normas”.

Por su parte, el socialista Ramón Silva cargó contra el PP y la “sensación de inseguridad y de rechazo a los extranjeros que promueve”. “Algo que no podemos compartir y no entraremos en ese juego”, aseveró. Tildó de “vergonzosa” la actitud de PP y Cs, quien, a su juicio, “ya no saben respetar a los policías”.