Casado desmonta el populismo y habla de una España “sin filtros” con Lacalle, Cuesta y Almeida

Pablo Casado ha desmontado uno a uno los "tópicos" del socialismo y el comunismo acompañado de Daniel Lacalle, Carlos Cuesta y José Luis Martínez Almeida Ha anunciado el fichaje de Lacalle, gurú económico del partido, como responsable del área correspondiente en la Fundación del PP presidida por Adolfo Suárez Illana

En una nueva intervención pública cargada de datos y ‘sin papeles’ el presidente del PP, Pablo Casado, inauguraba esta tarde ‘Foro Madrid’, una iniciativa de los ‘populares’ de la Comunidad concebida como “un nuevo espacio para el debate y el pensamiento político“, donde participarán representantes del mundo de la política, el periodismo, historiadores, juristas, economistas y representantes de la sociedad civil.

Casado ha hecho un completo alegato en contra de la propaganda populista del progresismo y una amplia defensa de la aplicación de políticas liberales que, aseguró, “llevo defendiendo muchos años, desde cuando era políticamente incorrecto reivindicarlas”.

Para el “tan necesario debate de ideas, con las elecciones a la vuelta de la esquina” en esta ocasión Casado estuvo acompañado por el economista Daniel Lacalle, el periodista Carlos Cuesta -adjunto al director de OKDIARIO– y José Luis Martínez Almeida, responsable de los ‘populares’ madrileños, a quien el líder de su partido felicitó por la gestión al frente de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital, en contra del “laboratorio de ideas a favor de obra de Podemos y su imposición comunista” en la ciudad madrileña.

Además, Casado ha apostado porque “el partido se abra y se acerque donde está la gente. Eso es la que la sociedad nos reclama”, ha señalado. Desmitificar la “superioridad moral de la izquierda y sus tópicos será uno de los objetivos fundamentales del Partido Popular”, añadía. Y en esa línea se ha pronunciado esta tarde.

Política económica basada en la bajada de impuestos, “que implica más crecimiento, más empleo y más gente pagando menos impuestos en ese círculo virtuoso” ha asegurado; seguridad jurídica, seguridad ciudadana, pluralidad en los medios de comunicación, propiedad privada, Estado de Derecho, protección de la familia…, “han de ser los principios vertebradores que guíen el progreso y la prosperidad de las naciones aquí, ahora y siempre” afirmaba Casado.

Para continuar desmontando hasta en cinco puntos clave las consignas de socialistas y comunistas y rebatir, “con cifras” sus políticas fracasadas: 1) la izquierda no representa el progreso, sino la miseria; 2) no son feministas; 3) ni ecologistas, “las mayores catástrofes naturales de la historia las ha firmado el comunismo” remarcaba; 4) no hay ninguna bondad en el colectivismo; 5) ni la izquierda sabe luchar contra la pobreza, concluía.

Casado ha apostado, al contrario, por la libertad y la persona como centro de la política. “No podemos subvertir la voluntad soberana de cada individuo ni como gestores ni desde los Gobiernos” ha reflexionado. Para concluir advirtiendo que el Partido Popular y sus principios son una fuerza imparable determinada a ganar las próximas elecciones.

Lacalle ‘ficha’ por la Fundación del PP

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado, además, que el economista Daniel Lacalle será responsable del área económica de la nueva Fundación ligada al partido, Concordia y Libertad. “Es un gran fichaje para el partido, pero sobre todo para lo que pretende ser una fundación de fundaciones”, ha asegurado.

Lacalle ha sido hasta la fecha el economista de referencia para Casado y pasará así a integrarse en el equipo de la Fundación que preside Adolfo Suárez Illana y a la que Casado ha encargado organizar la convención nacional, durante los próximos día 18 a 20 de enero, y el ‘rearme’ ideológico del partido.

Casado quiere que la Fundación Concordia y Libertad se convierta en el espacio en el que “el centro derecha liberal conservador tenga su sitio”, como apuntó la semana pasada en la primera reunión de su patronato.

“Pretende ser un tanque de pensamiento que abandere las políticas en que tienen que basarse los programas electorales”, ha apuntado Casado sobre la fundación. En su presentación en el Congreso de los Diputados, el presidente del PP la definió como “la heredera de la tradición” de las anteriores fundaciones del partido, desde FAES a Humanismo y Democracia.