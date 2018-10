El PP lleva a los tribunales el cerrojazo del centro de Madrid a coches contaminantes

El grupo municipal popular pide medidas cautelares contra el área de bajas emisiones

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo “contra la ordenanza de Movilidad por la que se regula Madrid Central“ y han solicitado medidas cautelares.

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz de la formación, José Luis Martínez-Almeida, durante la concentración de la Plataforma de Afectados de Madrid Central en la Plaza de Cibeles el día que se ha firmado el decreto para regular la medida. Con este plan solo podrán entrar, desde el 30 de noviembre, residentes al centro de Madrid y coches con etiqueta de no contaminantes.

Almeida lamenta que el decreto se ha firmado “a las ocho de la mañana” y “sin previo aviso” debido a una “voluntad de imposición sobre un determinado modelo del centro, que perjudicará no solo al centro sino al conjunto de la ciudad”.

En este sentido, ha lamentado la “deslealtad institucional del Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid“. “No puede ser que el viernes se sienten con la Comunidad a tratar de ver cuáles son las soluciones en transporte público, y después se apruebe este decreto a los dos días. ¿Qué estudio tiene? Ninguno. Si tuviera voluntad de entendimiento no se hubiera presentado con un folio de 10 hojas”, ha lanzado.

Por ello, Almeida ha reiterado que Madrid Central es una medida “improvisada, chapucera”, realizada como “banderín de enganche electoral” y “adoptada a espaldas de madrileños, del interés general de la ciudad”.

Reversión con el PP

Será el PP, tal y como ha indicado Almeida, quien “revertirá este disparate” si llega a al Alcaldía tras las elecciones municipales de 2019. “No será el Madrid Central de Carmena, centro será un distrito en el que se dialogue; el PP hará todas las modificaciones que sean necesarias para que no se convierta en una ratonera”, ha añadido a continuación.

Preguntado por la reunión del pasado viernes entre Gobierno regional y autonómico, Martínez-Almeida ha precisado que “no ha habido ningún cambio de opinión en la Consejería ni en la Comunidad”. “Rosalía Gonzalo (consejera de Transportes) habló de voluntad de entendimiento en el transporte público, y Rollán (vicepresidente) dijo que Madrid Central era inviable”, ha explicado, para remachar a renglón seguido que la Comunidad tiene “buena voluntad” para no perjudicar al transporte público.

En opinión del portavoz ‘popular’, el Ayuntamiento “pretende organizar una fiesta y que la paguen los demás”. “Lo que no puede decir es que están de acuerdo, vamos a planificar el transporte público, y luego aprobar esto”, ha cargado.

Sobre las palabras de la delegada del área, Inés Sabanés, de acudir a la Unión Europea, Almeida ha propuesto que “antes de ir a la Unión Europea”, acuda al Centro. “Sabanés tuvo la desfachatez de reconocer que el Ayuntamiento no va a poner un solo autobús extra… siempre hemos dicho ¿dónde están las alternativas?”, ha concluido.

La portavoz del PSOE, Puri Causapié, dice que “la campaña de PP y Ciudadanos para no mejorar la calidad del aire es una irresponsabilidad terrible, es trabajar en contra de los madrileños”. “Madrid no se merece este PP que va en contra de los ciudadanos, el Ayuntamiento tiene plenas competencias sobre este tema y lo que hace el PP me suenan a amenazas contra la autonomía local”.

Desde Ciudadanos, Begoña Villacís, ha señalado tras la aprobación del decreto que Madrid Central sea una medida que nace con “una mayoría exigua” y “sin consenso en ningún momento”. “Con nosotros no han hablado, no se ha aprobado ninguna enmienda, no se ha buscado el consenso en ningún momento, que creo que es fundamental, porque representan una mayoría exigua, que se basa en un concejal, que son 6.000 votos”, ha indicado