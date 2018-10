La edil podemita Arce acusa a puerta cerrada a Carmena de “hacer políticas de derechas”

Rommy Arce: "¿Por qué un ayuntamiento del cambio tiene derecho a no cumplir su programa electoral" "No hemos podido debatir internamente la Operación Chamartín, no nos creemos las cifras, se ha hecho un enorme maquillaje cosmético"

La concejal presidenta de Arganzuela y Usera, Rommy Arce(Ahora Madrid), ha criticado de forma contundente a la alcaldesa Manuela Carmena. “Este ayuntamiento de izquierdas ha acabado haciendo políticas de derechas”, ha afirmado. En un debate sobre la Operación Chamartín (Madrid Nuevo Norte), la concejal ha mostrado su lado más crítico con su propio grupo municipal. “¿Por qué un ayuntamiento del cambio tiene derecho a no cumplir su programa electoral?”, se ha preguntado ante vecinos del distrito de Retiro. La concejal considera que Ahora Madrid “ha cedido ante las presiones de las críticas de que un Gobierno de izquierdas espantaba la inversión extranjera“. Ha lamentado que en el seno del Gobierno local no ha habido un debate en profundidad del proyecto Madrid Nuevo Norte, afea que no se ha desmenuzado y que son “ignorantes” en cuanto a planos, números, etc. “Dudamos mucho de las cifras que nos intentan vender, Cueto dice que se atraerá la inversión del Brexit pero ya hay muchas oficinas vacías”, apunta. Crítica a los medios “Se ha promovido una enorme operación de maquillaje cosmético”, ha indicado. Ha cargado contra los medios de comunicación. “El diario El País se ha convertido en un vocero de la empresa Distrito Castellana Norte y también medios públicos como Televisión Española han actuado igual con reportajes como ‘Operación Chamartín, el final del túnel'”. Arce recuerda que el programa electoral recogía que se iba a trabajar en pro de una “ciudad más cercana, más habitable, en busca del interés general” y “paralizar el plan, auditar los acuerdos previos y abrir un proceso participativo”. Ha rememorado que la propia Carmena “se opuso firmemente a lo que ella consideraba operaciones urbanísticas innecesarias“. Pero ahora, ella quiere promover Chamartín, Campamento y Sureste. También ha parafraseado al concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, diciendo que no se puede rescatar a empresas privadas, como es BBVA, con pelotazos urbanísticos”. La edil señala que se intenta vender “el milagro de los panes y los veces”. “Es triste y dramático que con el apoyo de administraciones públicas se salven las cuentas de BBVA. Financiar servicios públicos con plusvalías es profundamente nefasto“, considera la edil de Izquierda Anticapitalista y Ganemos Madrid. En referencia a que si no comparte el proyecto de Gobierno de Carmena debería dimitir, la edil imputada se escuda en que el programa electoral recogía la idea de “gobernar escuchado”. Señala que Carmena y Calvo han hecho bandera del “urbanismo de consenso” pero sostiene que asociaciones vecinales no han entrado en eses consenso y sí “los partidos del régimen: PP, PSOE y Ciudadanos y los poderes financieros”. “Nos vemos secuestrados por esta operación especulativa y financiera”, ha declarado. “Tenemos que aprender la lección de que nos ha faltado resistencia a la herencia de proyectos del PP: las cocheras de Cuatro Caminos, el Taller de Artillería… no hay necesidad de en una legislatura resolver lo que dejó bloquedo el PP“, añade. “Falta de coherencia” Además, la edil remarca que la operación “choca frontalmente con otras iniciativas de Ahora Madrid como el Plan A de Calidad del Aire, el Reglamento de la Empresa Municipal de Vivienda o la Oficina del Sur que busca el reequilibrio territorial. La concejal sostiene que el plan aprobado por Carmena no tiene viviendas públicas en alquiler. “Al final se da la paradoja que se hace bueno el convenio que firmó Ana Botella e Ignacio González. La ciudadanía le tiene que poner coto”, ha expresado. Durante el debate se han entregado alegaciones personalizadas para tratar de poner zancadillas a la tramitación administrativa del proyecto. Defiende el proyecto inicial de Carmena (Madrid Puerta Norte) que, lamenta, “se ha tirado a la basura”. Preguntada por OKDIARIO en la ronda de preguntas en el acto, la edil optó por negarse a responder. Asimismo, junto al resto de ponentes, han criticado que el sector de Ahora Madrid que defiende la operación rechaza compartir debates públicos, es el caso de Calvo o el concejal de Retiro, Nacho Murgui.