Carmena dio 2,7 millones a su cooperativa de cabecera sin los informes técnicos necesarios

Faltan informes de la Secretaría General Técnica, publicaciones en el boletín de la UE y se facilitaron los plazos a Dinamia

El Gobierno de Manuela Carmena ha otorgado, sin los informes preceptivos, 2,7 millones de euros a Dinamia, la cooperativa de la que forma parte Beatriz Santiago, impulsora de la candidatura de Ahora Madrid.

Además, como ha podido saber OKDIARIO, estas adjudicaciones no se han realizado con todas las de la ley. Faltan informes perceptivos de la Secretaría General Técnica, no todas los procesos se anunciaron en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) como se requiere, se fijaron criterios subjetivos para favorecer a Dinamia y se dieron facilidades para subsanar errores a esta cooperativa y no a otras.

Así lo denuncia la concejal popular Ana Román que llevará este asunto a una sesión de la comisión especial de vigilancia de la contratación de este viernes.

Tendrán que dar explicaciones Rosa María Gómez Rivera, coordinadora

general del área de Gobierno de Políticas de Género y Ana Isabel Méndez Carbajal, coordinadora general de Hacienda. El PP opta por llamar a cargos no electos porque los concejales de Ahora Madrid sistemáticamente cuando han sido llamados a comparecer en estas sesiones se eximen de toda culpa sin entrar en el fondo de la cuestión. Esgrimen que con el PP también estas firmas contrataban, pero lo cierto es que frente a un par de contratos de baja cuantía con Ana Botella, ahora han disparado sus ingresos procedentes de las arcas municipales.

El PP ya denunció estas presuntas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción, pero como creen que la apertura de diligencias será probablemente una vez haya terminado la legislatura, seguirán denunciando estos casos en comisión.

Cinco contratos

En concreto, Román preguntará por cinco contratos que ha recibido Dinamia. En algunos casos de forma íntegra y, en otros, formando parte de una UTE (unión temporal de empresas). En todo caso, Dinamia se ha juntado con otras cooperativas que forman parte del entramado. Se han unido, por ejemplo, con la Fundación Trabe, con el Grupo Tangente o con la cooperativa Aquo. De una u otra forma estas entidades tienen también vínculos con Ahora Madrid.

Estos contratos son para la gestión de varios espacios de igualdad en Tetúan (503.937,32 euros), Arganzuela y Vicálvaro (545.676,31 euros), un servicio de asesoramiento en materia de igualdad y corresponsabilidad (194.479,16 euros), servicios de atención integral a mujeres víctimas de explotación sexual (1.335.539,43 euros) y el famoso informe de 47 páginas desvelado por este periódico sobre economía social (154.154 euros), que incluía medidas como la creación de una moneda exclusiva de Madrid. En total, casi tres millones de euros.

Criterios subjetivos

Los expedientes de estas contrataciones tienen apariencia de estar bien elaborados, pero profundizando se aprecia cómo están configurados para que al final se lleve el gato al agua la cooperativa Dinamia. Entre otras cosas, se pone mucho énfasis en la licitación en los criterios subjetivos, aquellos que al margen de aspectos objetivos como la cifra del precio, se pueden valorar de forma discrecional.

Faltan informes, según las fuentes consultadas, porque los funcionarios no quieren mancharse las manos con expedientes que consideran no están correctamente armados. Además, a Dinamia se le permite tener un plazo para subsanar la falta de entrega de documentación mientras que a otras empresas candidatas no se los facilitan.

“Qué casualidad que la mayoría de los contratos de este tipo van para Dinamia frente a otras grandes empresas que se presentan”, comentan estas fuentes. “Alguna de ellas ya han decidido dejar de presentarse mientras esté este equipo de Gobierno en Cibeles viendo la situación”, añaden.