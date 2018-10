Carmena adelanta unas oposiciones facilitar que su director de policía se convierta en comisario

Si la convocatoria es 20 días más tarde, se hubieran podido presentar una promoción muy preparada Ciudadanos lleva a aprobación un paquete de medidas para evitar casos como este o el de la edil Yolanda Rodríguez

El Ayuntamiento de Madrid ha adelantado la convocatoria de unas oposiciones que permitirá a Andrés Serrano, actual director de la Policía Municipal, tener más fácil ascender a comisario.

El concejal de Seguridad, Javier Barbero, aseguró en su Plan Director que sobraban cargos como este y, tal como denuncia Ciudadanos, se ha adelantado la convocatoria para impedir que se presente la nueva promoción. Si la convocatoria llega a ser 20 días más tarde, se hubieran podido presentar varios candidatos de una promoción. Así, Serrano “se quita una buena parte de la competencia”.

Se trata de las “Pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Comisario o Comisaria del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid para proveer 3 plazas de dicha categoría mediante promoción interna”. Se han admitido a 14 candidatos, entre los que está Andrés Serrano, y se han excluido a 3 personas.

Mientras, en el área de Salud, Seguridad y Emergencias se está cesando de forma fulminante a policías de cargos directivos que cumplen diligentemente con sus funciones por motivos ideológicos, como viene denunciando la oposición.

Prometieron no hacerlo

Además, se aseguró que no habría este tipo de ascensos. En concreto, en el Plan Director de Policía Municipal aprobado al comienzo de la legislatura se acordó que “mientras el Estado no ha permitido el incremento de plantilla, los cargos de libre designación y confianza no han dejado de incrementarse, así como convocatorias de promociones internas en los niveles más altos de la Escala Técnica de este Cuerpo”.

“Cada vez hay más Subinspectores y Oficiales y los operativos de la Escala Ejecutiva cada vez son menos. (…) Una macrocefalia, con mucho personal para dirigir y poca gente a la que dirigir“, relataban.

“Un aspirante más”

Sin embargo, el alto cargo nombrado por Ahora Madrid en la comisión del ramo, defendió que se presenta a las oposiciones de ascenso a comisario ahora, cuando se convocan, algo que no sucede todos los años, y que lo hace siendo “un aspirante más”. Aseguró que el tribunal será “independiente”, con profesionales de la judicatura y la policía, mientras que con el PP estaban Enrique Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos como secretaria, ambos inmersos en la investigación judicial por los máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

El director de la Policía Municipal remarcó que se ha abstenido en todo lo relacionado con el tribunal de la oposición, tal como se recoge en la ley de procedimiento administrativo.

Más casos

De la misma forma, por si Ahora Madrid deja pronto de gobernar, otro alto cargo se ha asegurado una mejora en el escalafón funcionarial de la administración. Como adelantó OKDIARIO, la concejal presidenta de Ciudad Lineal y Hortaleza, Yolanda Rodríguez, ha aprobado unas oposiciones municipales de auxiliar administrativa.

Estos movimientos no han gustado nada al grupo municipal de Ciudadanos que pedirá explicaciones en el Pleno de este jueves. Silvia Saavedera defenderá la aprobación de un conjunto de acciones en relación con los principios de actuación de altos cargos y directivos de la Administración Pública cuando participan en procesos selectivos. Solicita el efectivo cumplimiento de las obligaciones de publicidad de los puestos a proveer por el sistema de Libre Designación, incluida la motivación de los nombramientos y ceses; y la revisión de la convocatoria para seleccionar estas tres plazas de comisario de Policía Municipal.

Saavedra considera que en Ahora Madrid se han aprovechado de sus puestos para obtener una ventaja personal, lo que contraviene los principios de buen gobierno de la ley de transparencia.