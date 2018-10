Así toma el pelo Carmena a sus policías negándoles subidas de sueldo prometidas un día antes

El conflicto laboral entre los agentes de la Policía Municipal de Madrid con el Ayuntamiento de Manuela Carmena se recrudece. Los sindicatos protestan porque lo que avanzan en una sesión de la mesa de negociación lo pierden al día siguiente.

Consideran que el equipo de Ahora Madrid les está “tomando el pelo”. Las negociaciones las está encabezando Javier Fernández Cuba, el jefe de Gabinete del concejal de Seguridad que, como desveló este periódico, ha tenido causas judiciales por ser okupa donde vive.

Fuentes policiales consultadas por OKDIARIO, le afean su mala actitud negociadora. Como demuestran grabaciones de las reuniones, este alto cargo les asegura una subida salaria de 120 euros al mes a partir del 1 de enero del 2019 en el conocido como Complemento específico, ya que, según explica, no puede hacerlo para el 2018 por la norma del techo de gasto. Sin embargo, al día siguiente niega esta promesa.

En esa misma reunión se compromete a realizar una serie de mejoras como garantizar libranzas, cambios de turnos entre compañeros, un seguro en caso de accidente laboral por pasar a pensionista, anular las prolongaciones de jornada, aumento salarial de la reclasificación por la subida de algunos grupos, mayor compensación por asistencia a juicios, etc.

Al día siguiente, el 5 de julio, Fernández Cuba, se desdice de sus palabras y niega la subida de 120 euros a partir de enero de 2019. Según fuentes de CSIT-UP, este paso atrás es debido a una presión de algún sindicato que no quiere que se mejore el preacuerdo rechazado en masa por el cuerpo el 22 de junio por el 85% de los votos. Niegan haber prometido esa subida ya que “no hay dinero”.

Un acuerdo peor

Un día después, según estos sindicatos, la mano derecha de Javier Barbero “vuelve a mentir”, ya que vuelven aparecer los 120 euros. Pero hay una novedad, ahora es a cambio de trabajar más jornadas. Ya no es a cambio de nada como había prometido en la reunión del día 4. Personas presentes en la mesa de negociación, dicen que Fernández Cuba “miente” ya que el día anterior manifestaba que él no había dicho eso, que no había dinero, pero aparece ese dinero al día siguiente, aunque esta vez a cambio de más trabajo.

Tanto en avances económicos como de derechos laborales el acuerdo final es peor según los sindicatos mayoritarios. En cuanto al salario reclaman lo que se aseguró en la primera de las reuniones comentadas, los 120 euros mensuales directamente, no a cambio de trabajar más. Subrayan que estas mejoras han llegado al resto de trabajadores municipales pero no a la Policía.

“Cuatro meses después nos encontramos con una situación lamentable, ya que durante todos estos meses, llegábamos a mejoras que misteriosamente desaparecían en la siguiente reunión, y con una última propuesta por parte del equipo de Barbero que es peor que el preacuerdo que fue firmado por CCOO, UGT y UPM”, lamentan estas fuentes.

Apoyo de un solo sindicato

Además, ahora hay una sorpresa, dos sindicatos hasta ahora a favor del preacuerdo (CCOO y UGT) se han desmarcado en un comunicado y han dicho que esta última propuesta es insuficiente, dejando solo a UPM, un sindicato minoritario.

Esta central sindical este viernes 26 de octubre va a someter la firma y ratificación de esta propuesta a sus afiliados, habiendo hecho una campaña fuerte de información con vídeos y carteles vendiendo la última propuesta. El resto de sindicatos temen que ocurra como en 2016 y que UPM firme en solitario con el equipo de Gobierno. El apoyo de UPM sería suficiente.