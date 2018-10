Carmena incumple su promesa para Vallecas y no abre las canchas reformadas desde julio

Las obras en las instalaciones terminaron en verano pero desde entonces no se han podido recepcionar Se trata de una adjudicación 695.000 euros en total para poner césped artificial y renovar vestuarios

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se comprometió personalmente con los afectados a agilizar los trámites para abrir las instalaciones deportivas básicas de Palomeras Bajas. Ha pasado la fecha tope auto impuesta, la semana pasada, y las canchas deportivas siguen cerradas.

El concejal presidente de Puente de Vallecas, Paco Pérez, se escudó en un problema a la hora de recepcionar las obras. Todo por un problema administrativo sobre la titularidad de las dependencias municipales.

El edil de Podemos se excusó en que las obras no parten de la Junta Municipal de distrito que él preside, sino del área de Economía y Hacienda del edil Jorge García Castaño (Podemos), y de ahí el retraso. Las obras, según confirmó, llevan desde verano finalizadas pero los usuarios no pueden hacer uso de las pistas.

Con los vecinos afectados de la asociación de Palomeras Bajas, en Vallecas, la alcaldesa apoyó que iban a abrir antes del 21 octubre. Pero no ha podido ser. El equipo que acompaña a Carmena por los distritos tomó buena nota de la problemática, de los teléfonos de los afectados, etc. pero no han podido llegar a tiempo al deadline.

El barrio ‘morado’

Se da la circunstancia de que ese barrio fue el que más votó a Podemos en todo Madrid en las elecciones municipales y locales de 2015. Un 44,30% del electorado del cercano colegio de Javier de Miguel votó a Podemos.

La licitación se adjudicó el pasado 28 de diciembre por un valor de 695.000 euros en total. Los trabajos encargados, en concreto por la Dirección General de Patrimonio, incluían la instalación de césped artificial y la renovación de los vestuarios de estas instalaciones localizas en la calle Puerto de Balbarán.

Los vecinos el pasado jueves 11 de octubre mostraron a Carmena directamente su profundo cabreo. Visiblemente molestos lamentaron que además otras instalaciones deportivas del distrito cuentan con goteras, hay piscinas cerradas, entre otras problemáticas. La alcaldesa también ejerce de concejal de Deportes tras el cese de Celia Mayer y afirmó que se pondría manos a la obra para paliar la situación.