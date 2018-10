El ex Jemad tendrá dos rivales anónimos en las primarias a la búlgara de Podemos Madrid

El actual secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, tendrá dos rivales anónimos en las primarias a la búlgara para elaborar la lista morada en los comicios de la capital en 2019. Tras esas primarias, se pretende negociar a puerta cerrada con Manuela Carmena el encaje final con Equo, independientes y quizá IU.

Hay tres candidaturas a cabeza de lista para el Ayuntamiento de Madrid. Además de Julio Rodríguez, estarán José Luis Pérez García y Constantino Arias Lamproy.

Como se había publicado, se han presentado, para el cuerpo de la lista electoral, los actuales concejales. Es decir, Rita Maestre (Portavocía), Jorge García Castaño (Economía), José Manuel Calvo (Urbanismo), Paco Pérez (Vallecas), Esther Gómez Morante y Marta Gómez Lahoz (responsables de distrito).

Además se han publicado decenas de militantes anónimos, por una parte, y miembros de la actual dirección municipal, por otra. Entre otros, la secretaria de organización, Maby Cabrera; la coordinadora del área de comunicación, Raquel Carrasco, o el de vocales vecinos, Luis Nieto Pereira. Todos estos candidatos oficialistas se han hecho una sesión de fotografía y vídeo que les diferencia. Por el contrario, los actuales concejales se han presentado a título individual.

En total hay 60 candidatos. La lista electoral en Madrid es de 57 puestos. No obstante, habrá que incluir tras las primarias a los candidatos de otros partidos y personas individuales que entren en las célebres ‘participadarias’ de Carmena. Así lo reconoció el ex Jemad ante los suyos.

Candidatos a alcalde

Al margen de Julio Rodríguez hay dos militantes de base que se lanzan a liderar la lista de Podemos a la alcaldía capitalina. Por una parte, Constantino Arias Lamproy indica que es licenciado en Geografía e Historia por la UNED. “Durante más de 15 años he sido músico profesional de Jazz, habiendo estudiado piano en el Conservatorio Profesional de Música P.A. Soler de San Lorenzo del Escorial”, explica en su perfil. Ha trabajado para la Comunidad de Madrid en “la era leguina” y en años posteriores para el Patronato de turismo municipal de Madrid. Ha sido monitor de turismo en el Área de Naturaleza y Medio Ambiente, guía turístico en el departamento de información turística.

Destaca que ha vivido en “varios países de Latinoamérica para conocer su diversidad cultural y ecológica”. Ha cursado clases de técnico de emergencias diseñado e impartido por Cruz Roja española. Se presenta “por un futuro mejor para las actuales generaciones y las venideras”. “Por otro lado, la situación laboral de miles y miles de compañeras y compañeros en situación de precariedad me conmina a tomar parte en este proyecto con mayor ahínco si cabe”, concluye.

Por otra parte, se presenta José Luis Pérez García, madrileño de 49 años, técnico de Logística y actualmente en desempleo. “Me presento porque amo a mi ciudad y a todos que viven en ella, desde siempre he intentado ayudar a la gente sobre todo a la gente que lo pasa mal, a los mayores y a la gente por circunstancias de la vida no a tenido suerte y necesita otra oportunidad”, se limita a afirmar como motivación para postularse.