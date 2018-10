Carmena baja las multas a las empresas de limpieza por incumplimientos de contrato un 50% en un año

En 2017 hubo en multas 7.073,73 euros al mes, pero en 2018 se han impuesto sanciones por 3.714,93 euros al mes

La situación de la limpieza en Madrid cada vez es peor, pero el Ayuntamiento no aprieta a las empresas adjudicatarias. Es más, cada año pagan menos multas.

Según datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid obtenidos por OKDIARIO, en 2017 se impusieron 51 penalizaciones por un total de 7.073,73 euros al mes (84.884 euros en total). Hasta el dos de octubre de este año, el valor de las sanciones asciende a 3.714,93 euros al mes (33.434,44 euros recaudados).

Estas cifras las ofrece en la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos en un informe fechado a 3 de octubre. En los datos se revela que de las 51 penalizaciones de 2017, 45 fueron leves (por importe de 45.000,00 €), 4 graves (por 19.882,77 €) y 2 muy graves (por importe de 20.002,00 €). En cuanto a 2018, se han tramitado 11 penalizaciones, todas ellas tipificadas como graves.

Según fuentes consultadas por este diario, resulta “muy preocupante” que se reduzcan tanto estas sanciones. Además, las empresas contratistas suelen recurrir estas sanciones y muchas veces no acaban pagando.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en una visita a los vecinos de Puente de Vallecas, aseguró este mismo jueves que las sanciones están subiendo. Los datos oficiales, sin embargo, la desmienten.

Menos descuentos

También están en caída libre los descuentos sobre las cantidades que se abonan a las empresas de limpieza contratadas, esto es, las reducciones de los pagos acordados por incumplimiento de los objetivos marcados. Mientras que en 2015 se llegó a dejar de pagar 8,6 millones de euros, en los últimos 12 meses se han dejado de abonar solamente 5,8 millones.

Carmena ha indicado que el problema de la limpieza “fue un tema central desde el día 1 que pisamos el ayuntamiento, la situación era tremenda”. La alcaldesa indicó que hasta enero de 2018 se había registrado una importante mejora pero desde entonces ha vuelto a subir la preocupación por el tema.

Asimismo, defendió que se han tomado “muchas medidas” y que se trató de presionar a las empresas “pero no dio resultado”. Luego se optó por “modificar el contrato incorporando obligaciones de limpieza y se acordó aumentar los ingresos para hacer más limpiezas”, confirmó la alcaldesa.

“Hemos tenido un verano horrible, estamos viendo qué ha sucedido, hay más nivel de suciedad, de reclamaciones, de datos, hemos incrementando las sanciones a las empresas”, manifestó para recordar que la decisión de China de prohibir la compra de cartón extranjero ha repercutido en Madrid.

Asimismo, Carmena destacó que 600 madrileños ya han pasado por el sistema de condonar multas por trabajos de limpieza durante los fines de semana y avanzó que su intención es que 400 beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción también limpien.

Inspectores y barrenderos

El Ayuntamiento ha confirmado además a OKDIARIO otros datos. Por un lado, indica que hay un total de 108 inspectores que velan por el cumplimiento de los indicadores.

Por otro, que no puede saber cuántos barrenderos hay en la capital. “La información relativa a la evolución anual en los últimos años del número de barrenderos que limpian la ciudad no se puede facilitar ya que no se trata de un contrato de medios sino de cumplimiento de unos estándares de calidad y la labor de la administración es efectuar un control de la misma por medio de unos indicadores cuyo incumplimiento da lugar a la detracción en la relación valorada mensual”, asegura.