Una edil de Carmena ha aprobado unas oposiciones del propio Ayuntamiento de Madrid

Ha logrado la 25ª mejor nota de 245 candidatos que se presentaron al proceso de promoción interna Yolanda Rodríguez es de IU, forma parte del sector crítico de Ahora Madrid y no entra en las quinielas para 2019

La concejal presidenta del distrito madrileño de Ciudad Lineal, Yolanda Rodríguez (Izquierda Unida), ha aprobado hace escasos días unas oposiciones dentro del propio Ayuntamiento de Madrid.

Aunque la legislación dice que puede haber conflicto de intereses al presentarse a un proceso de promoción interna que dirige sus compañeros de Gobierno, Rodríguez se presentó. Ahora, tal como avanza OKDIARIO, ha aprobado con la 25ª mejor nota de entre los 245 candidatos que aspiraban a 96 plazas.

En concreto, el artículo 23 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público subraya que los miembros del tribunal evaluador deberán “abstenerse de intervenir en el procedimiento si tienen una relación de servicio con la persona interesada directamente en el asunto”. En este caso la relación, además, es jerárquica.

La edil de Ahora Madrid se ha presentado a una convocatoria para ser auxiliar administrativa. Ha logrado una nota de 15,23 puntos frente a la número uno que ha obtenido un 18,68. Rodríguez en los dos exámenes escritos ha obtenido notas modestas, dos aprobados justos: un 5,25 y un 5,81. Fue la cuarta por la cola. Sin embargo, en otra fase logró un 9,70 y por tanto tiene de media una nota final de 15,23. En esa segunda fase se calificaban la experiencia profesional y la formación.

El Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Juan José Benito González, firmó las bases de la convocatoria en mayo de 2017. Tras realizar varias pruebas, hace unos días han salido los resultados y la concejal de Manuela Carmena ha logrado entrar entre los mejores calificados.

Cuando se publicó en noviembre de 2017 que se había presentado, Rodríguez defendió que quería promocionar como funcionaria y ser concejal no tiene que hacerla renunciar. Dijo que era “perfectamente legal” y no veía nada raro en presentarse a unas pruebas que impulsaron la corporación municipal de la que forma parte. Aseguró que de haber incompatibilidad se hubiera detectado y se le habría excluido, afirmó en El Mundo.

La concejal no suena en las quinielas para repetir en la lista electoral de Carmena. Forma parte de los concejales críticos de IU y Ganemos que, por ejemplo, no están a favor de la Operación Chamartín impulsada por la alcaldesa. De hecho, por el momento desde IU Madrid sólo se está exigiendo que repita el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, y no Rodríguez.

Otros casos

El de Rodríguez no es ni mucho menos el primero de los casos de promoción una vez que Ahora Madrid ha llegado al poder. En los últimos días se ha desatado una polémica porque la hija del consejero delegado de la empresa municipal de turismo (Madrid Destino) ha sido contratada de entre 139 personas que se presentaron a un proceso.

Rodríguez se suma a la lista de: la hija del CEO de Madrid Destino, el hijo del exJemad Julio Rodríguez o el director de la Policía Municipal

Asimismo, el hijo del ex Jemad Julio Rodríguez, líder de Podemos Madrid ciudad, consiguió una plaza de oficial de bomberos en Madrid siendo arquitecto de profesión o el director que ha nombrado Carmena al frente de la Policía Municipal, Andrés Serrano, también se presentó a las oposiciones a comisario.

Además, Carmena ha contado con personas de su familia para el equipo de Gobierno como Luis Cueto, su sobrino político, que es el alcalde en la sombra. Tiene el cargo de Coordinador General de Alcaldía. También se ha ascendido a funcionarios con vínculos con concejales de Podemos, como es el caso del padre de la portavoz Rita Maestre. Pasó a ser subdirector de la Agencia Tributaria de Madrid.