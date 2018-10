Esperanza Aguirre abandona un programa de Telemadrid: “Sois anti-PP y tengo muchas cosas que hacer”

Nueva denuncia pública del sectarismo de Telemadrid protagonizado por un invitado a sus platós. Este viernes ha sido Esperanza Aguirre. La expresidenta de la Comunidad se ha levantado y se ha marchado de la mesa del programa ‘Buenos Días’ con un contundente “Sois anti-PP. Tengo muchas cosas que hacer”.

Aguirre estaba siendo entrevistada por Verónica Sanz, fichada por los nuevos gestores de Telemadrid después de haber sido la número 2 de Javier Ruiz en “Las mañanas de Cuatro”. Hasta que la expresidenta se ha hartado. “Sólo me pregunta por cosas que perjudican al PP. Pregúnteme por otros temas, como Pedro Sánchez”, le ha espetado Aguirre a la periodista.

[Pulse aquí para ver la discusión de Aguirre a partir del minuto 42]

Pero no se ha quedado ahí la exdirigente del PP, que ha lamentado haber aceptado la invitación del programa: “La escaleta de este programa es anti-PP. Lamento haber caído en la invitación del programa. Me escriben unos mensajes tan cariñosos que al final caigo y vengo. En cualquier caso, me divierte el combate. Me pone”.

El reproche de Aguirre a la línea editorial de Telemadrid, controlada por Podemos y el PSOE, ha proseguido: “Esto es un combate dialéctico anti-PP. Coja su escaleta, vea las portadas de los periódicos y verá que en ningún sitio sale lo que habéis sacado aquí”.

Un colaborador también se fue

La ex presidenta de la Comunidad también ha recordado que un colaborador del programa optó por abandonar el programa el pasado martes. Fue el periodista Antonio Martín Beaumont, director del digital ‘ESdiario’, colaborador habitual del programa.

Beuamont se levantó de la mesa de la mesa cuando estaban hablando sobre el caso del máster del presidente del PP, Pablo Casado, y de la exhumación de Francisco Franco para que sus restos sean trasladados a la Catedral de la Almudena. “Si no puedo dar mi opinión, entonces me marcho”, afirmó el director del digital ‘ESdiario’ antes de levantarse de la mesa y abandonar el plató de la cadena pública.