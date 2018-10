Carmena se ve irremplazable: “Me hubiera gustado que hubiera sido fácil sustituirme”

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado que le “da pena” tener que volver a presentarse a la alcaldía porque le gustaría que “hubiera sido fácil” ser sustituida al frente de una nueva candidatura. “Me da pena porque me hubiera gustado que hubiera sido muy fácil sustituirme”, ha declarado en el programa ‘En la frontera’, emitido por el canal de YouTube de Público y presentado por Juan Carlos Monedero.

Preguntada por qué decidió dar el paso y volver a presentar su propuesta para liderar una candidatura, Manuela Carmena ha contestado que le han “empujado y convencido”. “Ha sido un proceso de convicción donde me he rendido. Me habéis convencido. Y cuando lo dije me pregunté qué quién me mandaba”, ha bromeado con Monedero.

También ha remarcado que aboga por que quien se ponga al frente de una candidatura, como ella misma se ha ofrecido, debe tener capacidad para “elegir equipos completos de gobierno” con futuros concejales, gestores que no técnicos, que deben reunir cualidades como la capacidad para crear equipos y habilidades de comunicación.

Pide elegir sus equipos

Poder elegir ella misma a sus propios equipos ha sido una reivindicación de Manuela Carmena frente a Podemos desde el principio. La regidora ha destacado que la política municipal es muy diferente a las de otras administraciones dado que los concejales son gestores, “son una especie de ministros”, no técnicos.

“El gestor nunca es un técnico. Tiene que seguir objetivos estratégicos como, por ejemplo, que disminuya la desigualdad en Madrid. Ese es un objetivo estratégico importante. El gestor tiene que saber cómo llevarlo a cabo, no el técnico”, ha puntualizado. Como claves de los gestores ha apuntado las habilidades de comunicación, las de creación de equipos y las de mediación. “Es precioso que empecemos a diseñar currículos deseables de los concejales, de los políticos municipales”, ha planteado.