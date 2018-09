Carmena cobra tasas a los libreros de la feria del libro antiguo tras prometer lo contrario

El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha prometido cuidar al mundo de la cultura con bajos impuestos. Sin embargo, está esquilmando a las librerías que están participando en la 30ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid.

La Junta Municipal del distrito Centro les está cobrando una tasa por la ocupación del espacio público que ha disgustado a las pequeñas empresas participantes. Sobre todo tras el anuncio de Carmena en el Pleno municipal prometiendo una bajada de las tasas municipales a este tipo de empresas culturales.

Este feo a la industria editorial ha sido también objeto de las críticas del grupo municipal socialista. Su edil portavoz de Cultura, Mar Espinar, tras visitar la feria denunció la situación.

“Nos acabamos de enterar del canon que la Junta Municipal de Centro pretende cobrar a esta feria. Nos ha llamado la atención que, por un lado, el Gobierno local está proponiendo la exención del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) a librerías y ofrece el suelo gratuito a empresas que pretenden poner playas en el centro de la ciudad, pero, por otro lado, quiere cobrar un canon a esta feria del libro. Creo que esto hay que hacérselo mirar”, explica Espinar.

La regidora Carmena anunció recientemente la puesta en marcha de un IBI cultural para devolver hasta alcanzar un tope de 15.000 euros al año por negocio. Es por ello que la citada edil de la oposición no entiende que por participar en una feria del libro no suceda lo mismo. Ya que el Gobierno de Ahora Madrid quiere ayudar al sector debería ahorrarles esa tasa, consideran.

“Creo que este canon hay que hacérselo mirar”, lamentan desde el PSOE

También en sus declaraciones Espinar critica que para el proyecto de playa urbana MadBeach, que no es cultural y solo beneficia a una empresa, sí se pretendía ceder el suelo a coste cero. Finalmente el proyecto no salió adelante ya que se iba a incumplir la ley. No se había abierto un plazo para que otras empresas presentaran proyectos alternativos.

Fuentes de la dirección de la feria confirman a OKDIARIO que tendrán que pagar esa tasa. “No nos interesan guerras políticas, no queremos convertirnos en enemigos de uno u otro partido. Pero en efecto tenemos que pagar por ocupación del espacio público. No somos multinacionales o grandes editoriales y esto nos perjudica”, expresan.

“Nosotros estamos fuera de cualquier polémica partidista, vendemos cultura y consideramos que tendrían que ayudarnos porque están muy empobrecidos”, añaden. Asimismo, recuerdan que algo parecido pasa a los libreros de la Cuesta de Moyano.

La feria que celebra sus tres décadas estará hasta el 14 de octubre de 2018 en el Paseo de Recoletos. Abre de 11 de la mañana a 9 de la noche y en ella participan más de 40 expositores.