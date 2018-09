Carmena irrita a la oposición metiendo 14 vídeos de autobombo en su balance anual

El PP tacha de "cineclub" el despliegue de Carmena y critica los incumplimientos de Ahora Madrid Carmena prometió en otros debates un Museo del Videojuego y una ampliación de IFEMA que no han llegado C's critica que la alcaldesa presida el Pleno y no se la pueda mirar mientras la oposición interviene desde el atril

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reapareció este martes después de una semana alejada de los focos tras la caída en su domicilio. En su discurso durante el Debate sobre el estado de la Ciudad irritó a la oposición al trufar su intervención con hasta 14 vídeos de publirreportaje.

La novedad en el último gran debate de balance anual de la legislatura fue la difusión unos spots publicitarios exentos de autocrítica. En ellos hablaban vecinos anónimos aplaudiendo la gestión de Ahora Madrid. El Pleno del Palacio de Cibeles cuenta con dos grandes pantallas de plasma.

La propia presentación de diapositivas que el equipo de Carmena distribuyó a la prensa incluyó la ubicación de las interrupciones a lo largo de su discurso. El objeto de los vídeos fue muy variado.

En primer lugar, se proyectó uno sobre los colegios, pese a que Carmena no ha reparado todas estas instalaciones a tiempo para el comienzo de curso. Le siguió con otro vídeo con parabienes de profesores de escuelas infantiles. Sin embargo, no dijo aquí aún no ha inaugurado ninguna de las 16 escuelas nuevas prometidas.

También utilizó vídeos sobre los equipos de actuación distrital, sobre la Quinta de los Molinos (su gran proyecto personal) y sobre la inmigración (ha anunciado que no volverá la pancarta de ‘Refugees Welcome’ y ha confirmado la primicia de OKDIARIO sobre la escultura de 300.000 euros).

Carmena también incluyó un vídeo sobre la limpieza, sobre el ‘Plan A’, la calidad del aire, los huertos urbanos y la alimentación, sobre los presupuestos participativos, La N@ve de Villaverde, la mediación municipal, las actividades culturales de Los Veranos de la Villa, el Palacio del Capricho y sobre el logo de ‘Madrid – Ciudad del Abrazo’.

“Habrá que ver el coste”

El portavoz del grupo del PP, José Luis Martínez-Almeida, criticó abiertamente los vídeos. “Habrá que conocer su coste”, avisó. El ‘popular’ afirmó que de esta manera Carmena no se tuvo que preparar su intervención ya que no tenía “ni una sola cifra que proponer”.

Sabemos lo importante que es la educación y nos volcamos donde tenemos competencias: en la infantil. Estamos especialmente orgullosos de los programas educativos de la red de escuelas infantiles municipales y me gustaría que escucharais lo que dicen estos profesores. pic.twitter.com/308JuBYRsm — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) September 25, 2018

“Los madrileños no tienen una alcaldesa, sino una pantalla de vídeos. Y aun así, le ha faltado el vídeo más importante, el que sería más largo, el vídeo del catálogo sus mentiras e incumplimientos”, apuntó Almeida. El portavoz del PP calificó de “cineclub” la proyección de los spots.

Sin embargo, Carmena ha rechazado las críticas. Ha recordado que en su etapa en la judicatura también llevaba “powerpoints” ante el resto de jueces. Ha rememorado que también le criticaban sus prácticas. “Me sorprende que siendo jóvenes (a los ediles del PP) sean tan antiguos”, ha remachado.

En las filas de Ciudadanos tampoco han gustado los vídeos. Fuentes del partido naranja afean a Carmena que se erija como presidenta del Pleno y esté en una situación de superioridad. De esta forma, señalan que cuando un portavoz de la oposición interviene desde el atril no puede ver directamente a la alcaldesa ya que esta se encuentra detrás. Sobre este punto, Carmena ha dicho que “el 90% de los alcaldes” presiden los plenos municipales. En cambio, obvia que la disposición de los plenos en otros ayuntamientos no suele tener el atril de intervenciones de espaldas a la presidencia.

El último Debate del estado de la Ciudad en esta legislatura se ha cerrado con pocos anuncios. Carmena ha avanzado que si vuelve a gobernar reactivará la ‘Operación Campamento’, eso sí, reduciendo el número de viviendas. También ha prometido un programa de campamentos en Inglaterra para niños desfavorecidos.

En todo caso, los anuncios que avanzó en otros debates han quedado en nada. Como ha recordado el PP, Carmena se comprometió a abrir un Museo del Videojuego o una ampliación de IFMEA. Ambos anuncios han quedado en papel mojado.