El PSOE en Fuenlabrada contrata con dinero público a un rapero machista: “Tengo coños a pares”

La concejal de Cultura ha tenido que pedir perdón: "Asumo mi responsabilidad"

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde gobierna el Partido Socialista, ha contratado con dinero público a Arce Rap, un cantante con letras “machistas y vejatorias para las mujeres”, como ha criticado el Partido Popular. “Tengo coños a pares, pa que quiero pareja; cómeme bien la polla en vez de comerme la oreja”, expresó el artista en el concierto.

Durante las fiestas patronales de la localidad madrileña, ‘Arce Rap’ ha lanzado mensajes como “Tú solo pon esto cuando te folles a tu novia si quieres que se corra como una puta zorra”; “a las putas como tú besos en la mejilla, me como tu coño como si fuera empanadilla” o “las tetas de mis chicas ni se miran ni se tocan, putas gritando mi nombre con la polla en la boca”.

El presidente y portavoz del PP en Fuenlabrada, Sergio López, ya ha reaccionado y ha anunciado que pedirá explicaciones a la concejalía de Cultura por esta contratación. Por su parte, Maribel Barrientos, concejal socialista de Cultura ya ha pedido perdón.

Disculpas del PSOE

La concejal del PSOE ha reconocido que el concierto de Arce “nunca debió ser programado”. Ha lamentado la actuación, dice que asume su responsabilidad y asegura que “rechaza los intolerables contenidos machistas” de la canción en cuestión.

Dice que habían escuchado varias canciones sobre el rechazo a estupefacciones, a la marginación y la violencia pero este tema se les pasó. Si hubieran escuchado esa canción, dice, “el concierto no hubiera tenido lugar”.

“Soy una firme defensora de los derechos de las mujeres y el Ayuntamiento de Fuenlabrada lucha desde hace años en este mismo sentido, por erradicar la imagen sexista y de cosificación que sufre la mujer con multitud de programas, entre ellos educativos y dirigidos a la juventud”, afirma en un comunicado.

“Estamos seguros desde el PP de que las voces se oirían desde muy lejos si hubiese sido un Gobierno del PP el que hubiese contratado semejante actuación”.

El edil popular ha afirmado que una persona como Pablo Arce con ese tipo de mensajes “está claro que alguien no puede ser contratado desde un Ayuntamiento”.

“Incoherente e hipócrita”

López ha tachado de “incoherente e hipócrita” a la Corporación socialista ya que ese Gobierno municipal ha hecho bandera de la lucha contra la violencia machista durante los festejos locales. A pesar de poner un punto informativo contra los abusos machistas, el Ejecutivo “pagar con dinero público a alguien que habla de la mujer de forma tan despectiva”, en palabras del concejal.

El concejal que lidera la oposición ha tenido también palabras de crítica contra Ciudadanos. Apunta que los ‘naranjas’ están ejerciendo un “silencio cómplice”. “Usan una doble vara de medir en un asunto tan delicado”, afirma López. “Estoy seguro –ha dicho el del PP– de que las voces se oirían desde muy lejos si hubiese sido un Gobierno del PP el que hubiese contratado semejante actuación”.

Por último, el portavoz sentencia, en un comunicado remitido a OKDIARIO, que el proceder del área municipal del cultura estuvo presente en la actuación del artista gallego en la carpa del Ayuntamiento. “Deja en mal lugar la labor de la concejalía de Igualdad y del equipo de personas que luchan contra la lacra de la violencia de género” y “convierte en humo el mensaje” Fuenlabrada ciudad libre de violencias machistas que el equipo de Gobierno ha lanzado durante las fiestas.

“No me conocen”

El rapero en una entrevista reciente defiende que “si alguien me llama machista no me conoce”. “Es la crítica que más daño me hace… La gente que dice eso no entiende realmente el sentido de la canción. Por otro lado, hacer el amor o follar, el sexo en general, es algo natural y algo sano, hablar de borracheras gordas es super normal pero hablar de sexo es tabú, algo inexplicable. Las mujeres son lo mejor que hay en esta vida”, recogió MondoSonoro.