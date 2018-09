Las bases de Ahora Madrid se ríen de Carmena con un troll: “Soy Manoli, la alcaldesa con flow”

La izquierda local madrileña lleva semanas con un nuevo divertimento: la cuenta de Twitter @ManoliCarmena, en la que con mucha sorna se critica la forma de ser de la alcaldesa de Madrid.

Una crítica si es desde el humor satírico puede ser más eficaz. Eso han debido pensar desde esa cuenta, autodefinida como “fake”, que está haciendo las delicias de muchos de los decepcionados con la regidora de la capital.

La cuenta de Manoli Carmena no tiene desperdicio ya que cada novedad en la actualidad local es comentada con mucho ingenio. Manoli no da puntada sin hilo. El perfil se define como “alcaldesa-gestora con flow del Ayuntamiento de Madrid. Busco a Los Mejores™. A lo mejor eres tú, envíame tu currículum”. Lo dice en relación con las palabras de la Carmena real en la que criticó a los ediles “ideologizados” y apostó por una lista electoral en la que no haya concejales polémicos y sí buenos gestores.

Lorena Ruiz-Huerta, Podemos en el Senado y varios vocales vecinos de Ahora Madrid son seguidores de Manoli

Desde las bases de Ahora Madrid han compartido tuits de esta cuenta. Por ejemplo, Rodrigo Calvo, número 28 de la lista electoral, ha retuiteado un meme de Manoli en el que se critica veladamente la Operación Chamartín. Los críticos de Ahora Madrid consideran la operación una maniobra especulativa y con estos tuits se destornillan.

Además, la cuenta tiene muchísimos seguidores ilustres. Varias cuentas oficiales siguen a Manoli, es el caso de Unidos Podemos en el Senado, Ahora Madrid Carabanchel, Ahora Madrid Hortaleza, Ganemos Carabanchel, Podemos Villaconejos, etc.

Entre políticos destaca que sigue la cuenta la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta; los también diputados regionales Raúl Camargo y Miguel Ongil; la portavoz adjunta de Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga; así como, decenas de militantes de Podemos y candidatos y vocales vecinos de Ahora Madrid.

A continuación reproducimos algunos de los tuits más ingeniosos de la cuenta.

Lista electoral

Manoli critica que Carmena quiere hacer la lista electoral a dedo excluyendo a los ediles más incómodos y contestatarios con la gestión de Ahora Madrid. Incluye como “Los Problemáticos™” a los ediles de Ganemos y como “Los Mejores™” a los de Podemos, Jorge García Castaño, Rita Maestre o a su “sobrino” Luis (Cueto).

Dadme un toque cuando hayáis terminado de hacerme la lista electoral según las indicaciones que os di. Dejádmela bien limpita y sólo con la gente que me obedece, no queremos más disgustos. — Manoli Carmena (@ManoliCarmena) September 10, 2018

Os presento al futuro Concejal de Seguridad, Hulio. pic.twitter.com/KtAHm9R24D — Manoli Carmena (@ManoliCarmena) September 14, 2018

Operación Chamartín

La cuenta es muy crítica con la aprobación de Madrid Nuevo Norte (la antigua Operación Chamartín) sin el consenso de hasta 9 de 19 ediles de Carmena. “Ni Chamartín ni Chamartón”, “Manuela Nuevo Norte”, “Lo hemos llamado Central Bussines District porque Manuelada quedaba, no sé, feo”, son algunos de los mensajes. También ironiza con una pancarta de “BBVA Welcome” como la de los refugiados y critica las columnas de opinión en prensa de sus propios ediles: “No sé quién es Pablo Carmona, pero me cae mal”.

Qué buena propuesta me ha hecho mi sobrino Luís para Madrid Nuevo Norte. Le ha puesto mucho entusiasmo. pic.twitter.com/dxC4Rjcwkn — Manoli Carmena (@ManoliCarmena) September 19, 2018

– Que sí, Manoli. Votaré a favor de la Operación Chamartín, no seas pesada. Yo tenía mis dudas con Celia, la verdad, pero al final todo ha salido bien. pic.twitter.com/oQ9lhIEWqZ — Manoli Carmena (@ManoliCarmena) September 20, 2018

Otros

Por otra parte, algunos de los tuits más divertidos de Carmena son comentarios a las fotos de la alcaldesa. Su forma de ser de ‘andar por casa’ es objeto de los chascarrillos de Manoli. Las célebres magdalenas, sus habilidades de ama de casa o sus conversaciones callejeras con madrileños anónimos son objeto de los afilados comentarios de la cuenta ‘fake’.

Un selfie y a casa, que ya bastante he hecho por hoy. pic.twitter.com/dAdOixY6Ac — Manoli Carmena (@ManoliCarmena) September 20, 2018

¿Habré apagado el horno, cerrado el gas y apagado la luz del baño? pic.twitter.com/zf9Bhd0R26 — Manoli Carmena (@ManoliCarmena) September 19, 2018

– Manoli, parece que existen irregularidades en el contrato del Open de tenis. Estamos pagando 4 veces por los mismos conceptos.

+ ¿Qué opina de esto mi sobrino Luis?

– Dice que si traemos también la Davis puede negociar una rebajitahttps://t.co/qNkSJhV22i — Manoli Carmena (@ManoliCarmena) September 17, 2018