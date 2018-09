Carmena contrata a una novata frente a 23 años de experiencia para la subdirección del Planetario

El presidente de la comisión evaluadora dimitió por ver irregularidades y desencuentros pero luego volvió a las pocas horas Esa comisión no estaba conformada según la ley y la seleccionada tenía vínculos laborales con los miembros El Ayuntamiento dice que es una "anécdota" y que los funcionarios cumplieron la ley

El Planetario de Madrid, que depende del Ayuntamiento, ha provisionado la plaza de subdirector con una candidata que apenas cuenta con 40 días de cotización frente a otras opciones. Por ejemplo, una que superaba los 23 años de experiencia en el sector.

Tal como denuncia la edil socialista Mar Espinar, las irregularidades en el proceso de selección han sido varias. Una de las principales alertas es que el presidente de la comisión de evaluación de los perfiles dimitió por dudas legales y desencuentros con el resto del tribunal. A las pocas horas rectificó y volvió para no causar molestias cuando el proceso estaba a punto de terminar.

Asimismo, la comisión estaba mal conformada. La legislación establece que tiene que tener cuatro vocales pero en este caso solo fueron dos. También la ley prohíbe que los miembros tengan vínculos laborales con los candidatos. Deberían abstenerse de participar en el proceso. Las relaciones entre dos evaluadores con la candidata seleccionada son varias y no se abstuvieron.

Recurso de alzada

La candidata que tenía 23 años cotizados es profesora universitaria en el campo de las ciencias y ha decidido recurrir el proceso. También el PSOE anuncia que si Ahora Madrid no lleva a Inspección de Servicios el caso, lo harán ellos. También quieren llevarlo a la Oficina Antifraude –que todavía no está en funcionamiento– o directamente a los tribunales. “Esto no es que viene el lobo, vamos a llegar hasta el final”, ha afirmado Espinar en la comisión mensual de Cultura frente a Manuela Carmena.

El PSOE también critica que se cambiaron los criterios de selección sobre la marcha sin que se haya dado las oportunas explicaciones a los no admitidos.

Tras la crítica del Partido Socialista, las portavoces de PP y Ciudadanos han suscrito sus palabras. Isabel Rosell y Sofía Miranda respectivamente han reprochado al Gobierno local esta forma de proceder y han lamentado que Espinar haya sufrido presiones de Ahora Madrid para no llevar a debate público la cuestión. Han recordado que se aprobó en el Pleno auditar las actuaciones en materia laboral de Madrid Destino, la empresa municipal de cultura pero “se quedó en un cajón”.

Por su parte, el gerente de la ciudad, Eloy Cuéllar, ha defendido que no hay más que “una anécdota” en todo el caso. Ha criticado a Espinar que dude del trabajo de los funcionarios. De todos modos, ha admitido que “van a dar una vuelta” al tema. Afirma que tratar el tema en comisión podría responder a una intención del PSOE de condicionar el recurso de alzada que está abierto, algo que ha afeado a la oposición.