La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, comerá este martes en el Hospital Universitario La Princesa, en el centro de Madrid. La teniente de alcalde, Marta Higueras, ha confirmado que mantiene el buen ánimo, ha pedido leer todos los periódicos y ha instado a sus colaboradores a trabajar como cualquier otro día.

En declaraciones a los medios de comunicación apostados a las puertas del complejo hospitalario, Higueras ha explicado que desde las pruebas de anoche Carmena no ha tenido que pasar más. Ha evitado confirmar si le han hecho un TAC, radiografías, etc. A preguntas de OKDIARIO se ha remitido al parte médico que apunta a que la alcaldesa ha superado las pruebas habituales en estos casos. “Está todo perfecto”, ha zanjado.

Esta tarde el alta

Se mantiene la previsión de que Carmena estará 24 horas en observación desde que ingresó. El accidente doméstico fue en torno a las siete de la tarde y desde las nueve de la noche del lunes está ingresada. No obstante, no se descarta que sea algo antes. Son 24 horas aproximadas, indicó esta mañana el doctor.

Higueras ha aprovechado la ocasión para agradecer las muestras de cariño de los portavoces de la oposición, algunos le han llamado personalmente. El grupo municipal popular le ha llegado a enviar incluso una caja de frutas para que el ingreso sea más llevadero.

Una anécdota que ha compartido la mano derecha de Carmena es que la primera edil ha pedido para desayunar lo que toma todos los días. Le habían ofrecido una manzanilla pero la exjueza ha pedido seguir con su rutina de tomar un café con lecha. La regidora siempre recuerda que se levanta todos los días a las cinco de la mañana.

“Todos a trabajar”

“Está dispuesta a irse a casa y nos dice ‘que a trabajar’… le he preguntado si me quedaba y me ha dicho que no, que todos a trabajar”, ha manifestado Higueras. Ha añadido que Carmena es “una buena paciente” aunque ya le hubiera gustado disfrutar del alta hospitalaria.

Higueras ha recordado que le han tenido que poner puntos de sutura encima de una de las cejas. Una operación algo aparatosa pero aún así Carmena lo ha sobrellevado “aunque le dolía”, apunta.