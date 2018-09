Manuela Carmena confirma que será candidata en 2019: “He sido floja y me han convencido”

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha confirmado este lunes que se presentará de nuevo a las elecciones municipales. Tras meses y meses haciéndose de rogar, la regidora capitalina ha anunciado que será cabeza de cartel en los comicios locales que tendrán lugar el próximo mayo de 2019.

“He tomado la decisión de que cuando lleguen las elecciones, estoy dispuesta a ser candidata”, ha explicado la alcaldesa. No ha querido dar nombres que quieren que le rodeen en la lista, pero sí que “sean los mejores gestores”. No ha aclarado si celebrarán primarias y ha dicho estar dispuesta a incluir a personas vinculadas al PSOE.

Carmena ha dicho que han sido muchos los que le han intentado convencer políticos, al margen de políticos como Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, “ciudadanos en el Mercadona” también. “Han vuelto a convencerme, he sido floja otra vez a los cariños”, ha indicado. Ha hecho hincapié en que todavía no se han convocado las elecciones y, por lo tanto, no quiere que se le trate como candidata aún: “Tenemos que terminar la legislatura”.

“Será en una plataforma que se ha de crear y eso yo no lo voy a hacer, tiene que tener unas características absolutamente nuevas, lo que necesita Madrid”, ha reflexionado. A preguntas de OKDIARIO ha expresado que no contempla excisiones que le resten votos. “No es imaginable ese futuro, con todos los datos que tengo, con todas las percepciones, estoy segura de que se va a constituir esa plataforma y luego serán los madrileños los que voten”, ha manifestado.

Lo ha hecho arropada de casi todos los concejales de Ahora Madrid. De los críticos sí han estado los de IU (Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez) pero no de Ganemos (Rommy Arce, Pablo Carmona y Monste Galcerán) que han criticado duramente en público el anuncio.

Cuando se renuncia a la construcción colectiva, a puntos centrales del programa, a la democracia interna y a la diversidad, solo queda el cesarismo. Bienvenidas a la Monarquía Municipalista de Madrid. #UnidadPopular — Pablo Carmona (@pblcarmona) September 9, 2018

La estabilidad de una pirámide se garantiza asentándola sobre la base y no sobre el vértice#SiempreUnidadPopular pic.twitter.com/L2pwYvCrX8 — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) September 9, 2018

La esencia de la unidad popular no es su la fórmula jurídica sino la participación democrática, la rendición de cuentas, el programa participativo, el respeto a la diversidad y las primarias, allí estará @iunida con la mayoría social que está cambiando esta ciudad — Mauricio Valiente🔻 (@mvalienteots) September 9, 2018

Desalojamos al PP gracias al desborde popular y a la experiencia de lucha de ls movimientos sociales. Seguimos defendiendo la #UnidadPopular y la democracia interna, solo así garantizamos el futuro d @AhoraMadrid como proyecto de cambio político. No tengamos miedo a la democracia https://t.co/jFQsfYsphy — Rommy Arce (@rommyarce) September 9, 2018

“Cambio de opinión”

Carmena durante los primeros años de legislatura afirmaba una y otra vez que no iba a concurrir a un nuevo proceso electoral. Sin embargo, la exjueza ha “cambiado de opinión” y ahora considera que una legislatura no es suficiente para completar su proyecto. Ha dicho que gobernar lo local “rejuvenece” al estar con gente “joven y llena de ideas” y ahora está más segura de poder acabar un segundo mandato frente a 2015.

La alcaldesa actualmente tiene 74 años por lo que una hipotética segunda legislatura la terminaría con 79 años. Una posibilidad es que como ya hizo, por ejemplo, Alberto Ruiz-Gallardón con Ana Botella, Carmena a lo largo del mandato pase el bastón de mando a otra persona de la lista electoral de Ahora Madrid. Asimismo, si no gana las elecciones sería difícil imaginarla en la oposición.

La primera edil ha cambiado de opinión a pesar de varios sustos con su salud. Al menos en dos ocasiones ha estado ingresada en hospitales madrileños. Una ocasión fue tras un largo viaje de vuelta de Latinoamérica por vómitos y otra tras empezar a ver borroso en un pleno municipal. Se barajó la opción de que era un principio de ictus pero al final quedó en nada. Unas buenas perspectivas electorales en base a encuestas le han podido animar a seguir.

Tras un verano para meditarlo, Carmena dijo a los suyos que a lo largo del mes de septiembre aclararía finalmente si se presentaba o no. Recientemente, el pasado 6 de septiembre dijo a los medios de comunicación que todavía no lo había decidido. “Estoy en ello”, aseguró para insistir en que trasladará su decisión final durante ese mes.

Sin embargo, su equipo más cercano contaba desde hace tiempo con que el ‘no es no’ se convertiría en un sí. Son muchos los concejales de Ahora Madrid los que públicamente se han mostrado confiados en que Carmena seguiría en la primera línea política.

El ‘plan B’ de Podemos es que el ex Jemad Julio Rodríguez, líder del partido morado en la capital, encabece su papeleta. No obstante, es una opción que una y otra vez descartan. Aseguran que no están trabajando en ello.

Lío con las primarias

En todo caso, todavía queda mucho por determinar sobre la papeleta de Carmena. Se han de hacer algún tipo de primarias para conformar la lista electoral o, al menos, refrendar la lista que tiene en mente la regidora. El ala más radical, Ganemos Madrid, ya cuenta con que quedará fuera.

Por lo que respecta a la oposición, Ciudadanos es el único partido que tiene prácticamente confirmada a su candidata, Begoña Villacís. Los actuales portavoces de PP y PSOE, José Luis Martínez-Almeida (reemplazo de Esperanza Aguirre) y Puri Causapié (reemplazo de Antonio Miguel Carmona) no serían inicialmente los cabezas de cartel. En ambos partidos se barajan el nombre de fichajes aunque no hay nada decidido.

En el PP, tras la victoria de Pablo Casado, se ha hablado de algún exministro de Mariano Rajoy o de veteranos como Manuel Pizarro. Igualmente en el PSOE se estudia la posibilidad de recuperar a personas como la exministra Beatriz Corredor, al ministro Fernando Grande-Marlaska o la jueza Pilar Llop.