La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha explicado este lunes que salió de sus dudas para presentarse a la reelección en las próximas elecciones municipales después de los comentarios en la calle. “Muchas personas me lo han pedido. El sábado en Mercadona un chico muy majo me dijo que por favor que continuara. Y digo vale, sí, estoy dispuesta”, ha explicado en rueda de prensa donde ha confirmado que se presentará como candidata a la Alcaldía en mayo.

También sus concejales le han animado y ella se confiesa “un poco floja con los cariños”. “He tenido muchas dudas pero he cambiado de opinión porque tengo a buenísimos concejales con una gran capacidad de seducción y me han vuelto a convencer. He sido un poco floja y he vuelto a decir que sí”, ha bromeado. Y es que tiene la “enorme suerte” de tener un grupo de colaboradores jóvenes, “llenos de vida y de proyectos” que le han hecho ver “todo lo que se está haciendo y está por concluir”.

“Estoy dispuesta a ser de nuevo candidata a la Alcaldía”, ha confirmado Carmena en rueda de prensa poco después de las 12 horas. Lo ha hecho en el Palacio de Cibeles y en una comparecencia de prensa con una decena de ediles de Ahora Madrid: Nacho Murgui, Marta Higueras, Esther Gómez, Pablo Soto, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez Lahoz, Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez. También estaba presente el coordinador de Alcaldía, Luis Cueto.

La regidora ha reconocido que le hubiera gustado dar a ella la noticia “nuevecita” y no que se hubiera filtrado a los medios dado que los periodistas son “extraordinariamente hábiles y en cuanto una noticia fluye en el aire la detectan”. Su idea inicial era comunicar su decisión al Pleno en primer lugar. Lo iba a hacer en el Pleno del Estado de la Ciudad, previsto para el martes 18.

Toda la legislatura

Carmena ha trasladado que está “dispuesta a agotar la legislatura” si los madrileños vuelven a darle su confianza en 2019. La regidora ha asegurado que la edad “es un elemento extraordinariamente positivo” y que trabajar para la ciudad le “rejuvenece”. La edad es un “elemento extraordinariamente positivo” por aportar “experiencia, moderación, comprensión”, ha dicho.

La regidora ha recordado que en la campaña de 2015 se le preguntó si estaba dispuesta a continuar en el Ayuntamiento los cuatro años y ella, como ahora, dijo que “por supuesto”. “Sí estoy dispuesta a agotar la legislatura”, ha remarcado.

“En 2015 dije que siempre que pudiera seguir (se quedaría). Ahora está más convencida de que puedo seguir desarrollando el trabajo que hago ahora, que es estar generando nuevos proyectos, estar en el vértice de esta maravilla de ciudad”, ha subrayado.

Sin partidos

Está “dispuesta a ser candidata en una plataforma que se ha de crear”, una plataforma “sin dependencias” y en la que estarán “los mejores”. Carmena ha insistido en que se tratará de una plataforma “con características nuevas”, que hay que empezar a construir. “Yo no voy a hacer esa plataforma sino las fuerzas progresistas de Madrid”, ha añadido. “Mi propuesta es que yo estoy dispuesta a ser candidata en una plataforma que se ha de crear y que no la voy a crear yo”, ha destacado, sino las fuerzas progresistas de la ciudad.

También ha incidido en que deberá ser una “plataforma flexible, sin dependencias”, a lo que ha sumado que “lo bonito es que no hay nada cerrado”.

“Los electores eligen a unas personas. No son los partidos los que gobiernan sino que gobiernan los elegidos”, ha esgrimido

Superar Ahora Madrid

Carmena ha reconocido que Ahora Madrid fue “un gran invento” pero ahora hay que dar “un paso adelante”, ha señalado tras insistir en que ella no será un elemento promotor de la plataforma. “Es muy bueno que en Madrid seamos de nuevo punta de lanza en el progreso democrático, que hagamos algo participativo, nuevo, distinto. Yo busco a los mejores. Quiero tener el gobierno mejor”, ha manifestado. Ella aportaría la experiencia, la misma que tienen los concejales en estos más de tres años de gobierno.

Y es que lo ha anunciado hoy “no es una plataforma de partidos sino de individuos”. “Los electores eligen a unas personas. No son los partidos los que gobiernan sino que gobiernan los elegidos”, ha matizado.

Carmena ha insistido en que hoy da por zanjadas las preguntas electorales ya que tiene que dedicarse a gestionar la ciudad como alcaldesa, por lo que “no hay nombres ni hay nada” sino que pone sobre la mesa la futura construcción de esa plataforma a construir entre las fuerzas progresistas y su voluntad de “poder seguir siendo alcaldesa de Madrid”.

Sobre las críticas de ediles de IU y Ganemos, conocidas en las últimas horas ante la posibilidad de que no hubiera primarias, la regidora considera positivos todos los comentarios y ha aseverado que aprecia “a todos los concejales”. “Confío en su sentido de la responsabilidad y que si alguno critique esa decisión mía no le doy trascendencia porque lo esencial es concluir el periodo de gobierno obligado para que Madrid sea la mejor ciudad”, ha remarcado.