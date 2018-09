Más voto cautivo: Carmena riega con otros 800.000 € a la entidad vecinal de su nº 3

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves, sin informar a la prensa, una subvención de 864.456 euros para la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid) por “servicios de dinamización vecinal”.

Tal como consta en los acuerdos de la Junta de Gobierno de esta semana, la alcaldesa de Madrid ha dado su visto bueno final a este punto que proponía el área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social.

La FRAVM estuvo presidida hasta meses antes de las elecciones de 2015 por Nacho Murgui. Precisamente el ahora segundo teniente de alcalde es el concejal delegado del área que lleva a aprobación la citada subvención.

En otras ocasiones el Ayuntamiento informaba en rueda de prensa de una subvención así. También emitía una nota de prensa. Pero, al menos hasta el momento, el Consistorio ha evitado dar publicidad a esta decisión. En otras ocasiones desembolsos de mucho menos dinero sí se promocionan a bombo y platillo.

Hace un año sí se distribuyó una nota de prensa ante una aprobación similar. “Veintitrés barrios en once distritos tendrán programas de dinamización vecinal en 2017, se da continuidad a los acuerdos que comenzaron en 2004”, afirmaban desde Cibeles. Entonces se firmó el acuerdo el 15 de junio. Pero la falta de presupuestos de 2018, por la falta de entendimiento interno en Ahora Madrid y externo con el PSOE, ha provocado un retraso en comparación con el año pasado. La cuantía de un año a otro no ha variado ni un céntimo.

25 personas

En ese comunicado desvelaron que detrás de la subvención hay un equipo de 25 personas (un coordinador general, un coordinador de servicio, un auxiliar administrativo y 22 dinamizadores vecinales). Es por ello que, de media, se llevarían un sueldo anual de 34.578 euros, es decir, más de 2.500 euros aproximadamente al mes.

Fuentes consultadas por OKDIARIO señalan que el retorno a la ciudadanía de esta subvención no queda claro. Sostienen que es una forma de contentar a determinados sectores de la izquierda madrileña. Eliminar estas partidas supondría una gran contestación vecinal en las calles de algunos grupúsculos.

El Ayuntamiento asegura que “el objetivo general de estos convenios ha sido desde sus comienzos, hace ya trece años, apoyar a través del movimiento asociativo ya existente en cada barrio, la mediación vecinal e intercultural entre los vecinos y vecinas de Madrid”. Defienden que centran sus esfuerzos en “fortalecer la capacidad transformadora y de superación de la comunidad en relación a la mejora de su calidad de vida y su entorno en los ámbitos sociales, de convivencia, ambiental, económico, deportivo y cultural”.

Entre otros ‘hitos’ del programa el año pasado están, según explican: la promoción del Año Nuevo Chino en Usera, la intermediación con usuarios de un campo de acuavoley en Carabanchel mediante la autogestión, proyectos de lengua y cultura para mujeres inmigrantes, procesos de intervención comunitaria en espacios públicos con problemas de convivencia, programas de radio de personas con trastornos de salud mental, entre otros.

Sospecha por las cuentas

Las cuentas de la FRAVM están bajo al lupa. Pese a no tener ánimo de lucro, tienen casi un millón de euros (881.760 euros) como fondos propios. Fuentes expertas en la materia explican a OKDIARIO que las subvenciones públicas que reciben son finalistas y deberían devolver el excedente de no agotar las partidas. Asimismo, el no pago del IBI por un inmueble que tienen hace sospechar a estos expertos.