La Rey Juan Carlos gasta 400.000€ en auditar las cuentas del instituto de Álvarez Conde

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha dedicado dos licitaciones por un total de 400.000 euros para auditar el polémico Instituto de Derecho Público (IDP) donde el profesor Enrique Álvarez Conde hizo y deshizo a su antojo sin ningún control durante muchos años.

El Rectorado de la URJC ha abierto dos adjudicaciones. Por un lado, quiere contratar un “servicio de auditoria forense y auditoría económico financiera de distintas unidades de la Universidad Rey Juan Carlos” por 300.000 euros con impuestos. Por otro, un “servicio de auditoria de procedimiento de gestión administrativa de distintas unidades de la Universidad Rey Juan Carlos” por 100.000 euros.

Este próximo 10 de septiembre acaba el plazo para presentar ofertas. Fuentes de la universidad indican que será “en las próximas semanas” cuando se ponga en marcha una auditoria forense externa de sus cuentas, según recogen Europa Press y la Ser.

Álvarez Conde contaba con una ‘tarjeta black’ con la que compró comidas, gasolina, suscripciones a plataformas digitales como Spotify por miles de euros en total. Actualmente, el catedrático es uno de los muchos imputados en el ‘caso máster’ junto a Cristina Cifuentes. Un caso que estalló en marzo tras informaciones de ‘elDiario.es’.

Instituto en extinción

El curso en la URJC ha comenzado este miércoles con el Instituto de Derecho Público en proceso de desmantelamiento. El centro no tiene ya ni alumnos ni titulaciones en su oferta. Aunque no tiene actividad alguna no se ha cerrado por completo aún para así poder acceder a toda la información y documentos que almacenaba. Esto es así para colaborar con las peticiones de la jueza del caso máster y otros procesos que puedan surgir.

En el IDP había cursos de Enfermería, Gestión Deportiva, Seguridad y Detective Privado con más de 1.300 alumnos. Algunos títulos como el de Enfermería ha quedado directamente integrado en la universidad y otros han pasado a depender de otros centros de la URJC.

Por otra parte, ya se ha comunicado a la Agencia Tributaria el cese de actividad y la baja del Código de Identificación Fiscal, el IDP tenía un CIF propio que le permitía a Álvarez Conde tener más libertad en sus movimientos.

La URJC apunta que para la extinción total del instituto, hay que elevar al Consejo de Gobierno de la Universidad un informe de rendición de cuentas y luego trasladarlo a la Comunidad de Madrid que tendrán que aprobarlo en Consejo de Gobierno, como su creación. Será el sucesor de Cifuentes, Ángel Garrido, y el consejero de Educación quienes rubriquen la desaparición definitiva del IDP.

Más matriculaciones

En todo caso, la polémica del máster de Cifuentes no se ha notado en las matriculaciones. Han aumentado considerablemente este curso. El centro contará con más de 10.000 nuevos universitarios. Según datos de la URJC, las matriculaciones, tanto de grado como de máster, han aumentado un 3 % y un 2 %, respectivamente, con respecto al curso anterior.

Nuevo vicerrector

Por otro lado, se ha producido un nuevo baile de sillas en el Gobierno de la URJC. Francisco Jimenez ha dejado por motivos personales su cargo como vicerrector de Ordenación Académica. Un puesto clave sobre todo al comienzo del curso.

Fernando García Muiña será su sucesor, ha informado el centro a la comunidad universitaria en una carta interna. Este último es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense y desde 2010 Titular de la URJC del Área de Organización de Empresas.