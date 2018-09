La ONG que llevará el Palacio de Carmena para refugiados se planta: “Solo lo haremos legalmente”

El edificio lleva cerrado desde 2003, tiene tres plantas y 100 camas Cada inmigrante estará entre 15 y 30 días y se les ensañará cómo actuar dentro del espacio Schengen

El culebrón para habilitar la residencia Palacio Valdés en Tres Cantos (Comunidad de Madrid) para acoger temporalmente a refugiados continúa. La ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) está expectante para ver si finalmente el Ayuntamiento resuelve o no el encaje legal de su proyecto en el edificio.

“Para que comience a gestionarse el CAED (Centro de Atención de Emergencia y Derivación) tiene que estar todo en orden“, explican tajantes a OKDIARIO fuentes de CEAR Madrid. “Seguimos a la espera de consultas técnicas y confiamos en que se resuelva todo pronto”, añaden.

El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado en repetidas ocasiones que quieren empezar a acoger inmigrantes “a mediados de septiembre”. Varios ediles de Ahora Madrid ha insistido en esta línea. Se trata de una edificación cerrada en 2003 de 3.330 metros cuadrados que colinda con el monte de El Pardo. Son tres alturas y camas para en torno a 100 personas.



Sin embargo, los obstáculos legales no son fáciles de sortear. El inmueble no tiene la necesaria calificación de uso residencial y no tiene la ITE (Inspección Técnica del Edificio) en regla. La clasificación urbanística es de parque con uso educativo como complementario únicamente. Hace años se usaba para campamentos infantiles.

Fuentes del área de Gobierno de Madrid de Equidad, Derechos Sociales y Empleo apuntan a OKDIARIO que “siguen trabajando” en el proyecto. No obstante, no pueden adelantar qué formula legal emplearán. Consideran que no sería leal con CEAR que estos se enteraran por la prensa. Confirman que sí ha habido una reunión entre la concejal Marta Higueras, también teniente de alcalde de la capital, con el regidor de Tres Cantos, Javier Moreno (PP).

“Dejación de funciones del Ayuntamiento de Madrid”, según el Consistorio de Tres Cantos

Desde el Consistorio de Tres Cantos el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios, Javier Juarez, explica a este periódico que no conoce novedades. “Apelo al Ayuntamiento de Madrid a que presenten toda la documentación, ahora hay dejación de funciones, lanzan un humo sin sentido y dirección“, asegura.

“No han presentado solicitud de licencia y los trámites, en todo caso, se alargarán al menos una semana”, explica el edil del PP. Defiende que “Tres Cantos no está en contra del proyecto pero no puede incumplir la ley pese a la situación de emergencia”. Se compromete a tramitar la documentación en cuanto llegue. Apunta que otra opción es un decreto de emergencia de Manuela Carmena, en ese caso, sería ella la que personalmente se haga responsable de posibles problemas.

Petición de información