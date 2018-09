Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido una excedencia voluntaria de dos años a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde tiene una plaza de funcionaria como administrativa.

La exdirigente regional estaría valorando ofertas de trabajo en el ámbito privado y, por lo tanto, no le interesa volver al sector público como administrativa. Cifuentes tuvo que dimitir tras el vídeo desvelado por OKDIARIO en el que aparecía sustrayendo unas cremas y por el escándalo de los documentos falsificados en el sospechoso máster de Derecho Autonómico.

Cifuentes pidió esta excedencia en agosto, pero este movimiento hasta ahora no se ha hecho público. No obstante, en junio, tras solicitar su reincorporación a la universidad, solicitó un primer permiso de tres meses. Se tenía que haber reincorporado en septiembre pero todo apunta a que no será así.

Fue el pasado 9 de mayo cuando, como marca la normativa, pidió su reingreso a su puesto en la Complutense, una vez terminó su periodo de excendencia por desempeño de cargo público. Algo que ocurrió tras renunciar a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid. El 25 de abril dimitió como presidenta regional.

Su plaza es de nivel 24, categoría A1. Sus funciones estarían enmarcadas dentro de la Gerencia del centro universitario. Según los niveles salariales por categorías del Personal de Administración y Servicios, informa Europa Press, la retribución bruta para este puesto es superior a los 43.000 euros anuales (en concreto 43.412,76 euros).

Protestas

Tras conocerse su intención de volver a esta plaza, estudiantes de esta universidad se manifestaron en el Rectorado de la Complutense para protestar contra su reincorporación .

Cifuentes pertenece al cuerpo técnico superior de la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace 25 años ha venido desempeñando cargos en la administración, como diputada en la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno y presidenta regional, cargo al que renunció el pasado 25 de abril tras la polémica por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos en 2012 y el vídeo hurtando dos cremas faciales en un supermercado.

La expresidenta regional está siendo investigada dentro del ‘caso máster’ en el que se investigan presuntas irregularidades en las convalidaciones de este cueros con respecto a ella y otros tantos alumnos, que alcanzan otras promociones como la del presidente del PP, Pablo Casado.