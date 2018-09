Carmena monta una policía para que desde noviembre no entren coches contaminantes al centro

El Ayuntamiento de Madrid refuerza el número de efectivos de Agentes de Movilidad ante la puesta en marcha del Área de Prioridad Residencial (APR) ‘Madrid Central’ y las distintas obras en marcha en el distrito Centro.

Este lunes en rueda de prensa, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, acompañada por el titular de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha remarcado que el próximo 23 de noviembre entrará en funcionamiento, en pruebas, ‘Madrid Central’. De esta forma, coches privados contaminantes de no residentes no podrán entrar en el centro de la capital. Comenzarán a imponerse las multas a los que se salten la APR aunque, según la edil, ese no es el objetivo más destacado la concejal de Equo.

Sabanés cree que se nota ya un “cambio de mentalidad” en la ciudadanía con respecto a la movilidad aunque a veces parezca que “hay voces que parece que no se escuchan”, como las de los peatones o las de los usuarios del transporte público porque da la sensación que siempre se pregunta en los debates a los conductores cuando no son la parte mayoritaria de la ciudad.

En la ciudad se están llevando a cabo obras para mejorar el espacio público y ampliar la superficie destinada al peatón, la bici y el transporte público y, para coordinarlo, se ha diseñado un plan de movilidad de cara a este otoño, presentado este martes en rueda de prensa, que pasa por un conjunto de medidas coordinadas de vigilancia y control de tráfico.

Entre esas medidas se encuentra el refuerzo de los agentes de movilidad en los ejes de Gran Vía (12), Mayor, Carrera de San Jerónimo, Alcalá, Sevilla (4), Peligros, Alcalá, Atocha (4) y Cedaceros. Los bulevares contarán con un refuerzo de ocho agentes. A este despliegue diario se suma el específico de los fines de semana, con cuatro agentes en Gran Vía.

Otra de las medidas del plan supone limitar la concesión de autorizaciones de ocupación de la vía pública no urgentes que coincidan temporalmente con el grueso de las obras en Centro. El Ayuntamiento aconseja la utilización del transporte público, como antesala de lo que ocurrirá a partir del 23 de noviembre, con el despliegue de Madrid Central.

Gran Vía, en diciembre

A las obras de Madrid Central su suman otras que se están acometiendo en el centro por otras administraciones, como los trabajos de accesibilidad en el Metro de Tribunal y Gran Vía. Entre las obras destacan la remodelación de Gran Vía, con fecha de terminación prevista para diciembre aunque las obras avanzan con rapidez y “es posible que finalicen antes de plazo”.

También se incluye la renovación de la calle Atocha (terminará en el verano de 2019), Carretas (a primeros de diciembre), Canalejas y calles Sevilla y Alcalá (verano de 2019), viales afectados por la Operación asfalto (afectadas once calles por arreglo de calzadas o aceras en diversos tramos, intersecciones o pasos de peatones). A estas obras se unirán en los próximos días los trabajos en el Eje Centro (Gran Vía de San Francisco-Magdalena) y la calle Amaniel.

Nueva web

Otro anuncio es la marcha una página web con toda la información sobre estos trabajos, donde se detalla tanto su desarrollo como su incidencia sobre el tráfico, el aparcamiento y el transporte público.

Esta web se une al canal permanente de información. Este nuevo espacio, que se irá actualizando según evolucionen las obras, cuenta con un apartado con preguntas frecuentes que recoge las principales respuestas a las cuestiones planteadas por la ciudadanía en materia de circulación y aparcamiento con motivo de las diferentes obras que se están acometiendo en esta zona Centro.