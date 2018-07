Carmena acumula sin resolver cientos de avisos de desperfectos callejeros desde hace más de dos años

El Ayuntamiento hace caso omiso a muchos avisos que la ciudadanía traslada a través de los cauces oficiales. Cientos y cientos de avisos se quedan registrados con un número de referencia pero al cabo de meses e incluso años no se han resuelto sobre el terreno.

Se trata de pequeños desperfectos que van desde aceras rotas en remotos barrios de la capital a grandes baches en concurridos cruces pasando por zonas de vegetación que no se podan desde tiempos remotos o escaleras sin baldosines.

Los infatigables vecinos que siguen la pista a sus avisos reclaman dando muestra de su malestar:”Esto es una tomadura de pelo. Un año entero para llegar a lo mismo. ¿De qué sirve avisar?”, “Más de 1 año reclamando el aviso y ya por fin… ¡¡¡lo estudian!!!” o “2 años después ¿como sigue la acera? Rota, aquí nadie arregla nada”.

“Menosprecian nuestro trabajo”

Asimismo, otro extremo que denuncian los vecinos en las redes sociales es que tras pasar años desde el aviso original la bases de datos se renueva y se pierden. “Se ha cambiado la aplicación pero no se mantienen los números de aviso antiguos, cerrando avisos para sus estadísticas y menospreciando todo el tiempo y trabajo de los vecinos en realizarlos”, lamenta una vecina. “Muy ético todo”, ironiza.

10 meses después, ni caso. Puse la reclamación al Ayuntamiento, pero llevan 2 meses gestionándola pic.twitter.com/Sfwid9zdZk — Matritense (@matritense) February 16, 2017

“Tengo muchos avisos de 2015 y 2016 que desde que los reiteré en enero no sé si se ha hecho, y ayer los reiteré y en todos contestaron que con el cambio de aplicación no se puede consultar o insistir sobre el estado de avisos antiguos”, lamenta una vecina muy activa en las redes sociales.

Árboles de alcorques que se secan y no son reemplazados, pasos de cebra donde las aceras no están rebajadas por accesibilidad o pintadas de grafities que no se limpian. Son muchos los tipos de avisos que el Ayuntamiento no atiende aunque pasen meses y meses.

“Al final se trata del mundo de los avisos, te hacen creer que un sistema funciona pero entonces el Ayuntamiento deja de trabajar y los ciudadanos les hacen el trabajo poniendo avisos”, añade esta vecina, “te dan un numerito de forma muy atenta pero luego hay contratas que no resuelven los avisos”.

Hubo confusión en solucionar el aviso. Pedía reparación del tutor y no que le pusieran un casco de bici ¡que ocurrencias! 😂😂😂 pic.twitter.com/dA3k3aMqVY — Mona (@monicavaugusto) June 14, 2018

1 año después, la jardinera sigue sin plantación ¿Estado del aviso @Lineamadrid ? pic.twitter.com/RJtfmVObRq — Ale (@ale_aletheia) July 20, 2018

“Se supone que hay 300 inspectores en Madrid velando por el cumplimiento de los avisos y contratas, ¿dónde están?, nadie lo sabe, ¿para quien trabajan?, sabemos que los pagamos todos con el dinero del ayuntamiento, pero ¿para quién trabajan realmente?”, se pregunta esta tuitera.

Lamenta que a los inspectores, “no se les puede pedir cita, no se dan nombres y apellidos, no se puede pedir historial de lo que hacen, de las sanciones que levantan”. Considera que es “el mundo de la instransparencia y mientras, Madrid hecho un desastre y a nadie le importa”.