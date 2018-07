Primeras imágenes de la Operación Chamartín: un gran rascacielos y pasillo verde

Un rascacielos más alto que las cuatro torres en el entorno de una estación de trenes remodelada

La Operación Chamartín encara la recta final de su aprobación. Renombrada como ‘Madrid Nuevo Norte’, esta macro operación urbanísitica del norte de la capital se presenta en sociedad este viernes bajo el lema “Un proyecto de Madrid, un proyecto para tod@s”.

Este viernes la alcaldesa Manuela Carmena, el ministro de Fomento José Luis Ábalos, la presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y otros altos cargos presentarán en Cibeles la nueva maqueta del proyecto. OKDIARIO desvela las primeras imágenes de dicho proyecto.

Tal como se puede apreciar, destaca un nuevo gran rascacielos, aparentemente más alto que las Cuatro Torres de la Castellana. Junto a este edificio hay otros rascacielos. A continuación, resaltan las amplias zonas verdes que conforman un gran pasillo vegetal por donde pasaban las vías de los trenes de la estación que será completamente remodelada.

Junto a las maquetas en el Ayuntamiento, se han instalado varias pantallas con simulaciones de cómo será el entorno tras las obras. Asimimo, en la maqueta se ha puesto una serie de luminosos que marcan algunos detalles clave de la operación.

Cuatro ámbitos

Habrá cuatro ámbitos de actuación: el gran Centro de Negocios; Fuencarral-Malmea; Fuencarral-Tres Olivos y Fuencarral-Las Tablas. Al sur de la M-30 habrá mayoritariamente oficinas, vinculadas a la propia estación de Chamartín, manteniendo una presencia complementaria de vivienda. Al norte de la M-30 el uso mayoritario será residencial, casi 8.000 viviendas.

En total habrá 10.510 nuevas viviendas (2.600 al sur de la M-30 y 7.910 al norte) frente a las 18.500 viviendas del plan de 2015 anulado. De ellas, un 20% serán protegidas (2.100 aproximadamente). Además, la cesión de aprovechamiento de los promotores al Ayuntamiento se concretará en uso residencial con otras muchas viviendas libres nuevas. Así se pactó ya con el anterior titular de Fomento, Íñigo de la Serna, cuando gobernaba el PP a nivel estatal.

Durante unos días la maqueta estará expuesta al público en el Palacio de Cibeles –por la entrada del espacio cultural CentroCentro– y tras el verano se expondrá de nuevo, no se sabe aún en qué ubicación.

Aprobación en septiembre

El concejal madrileño de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, a preguntas de OKDIARIO, ha indicado que presentarán la maqueta sin que esté aprobado el plan en la Junta de Gobierno porque falta el informe de alcance de la Comunidad de Madrid. El presidente regional, Ángel Garrido, ha señalado que en dos días no pueden emitir ese fallo ya que “las prisas no son buenas”. Avanza que no irá personalmente al acto.

Además, Calvo ha remarcado que “agosto no se iba a computar como mes de información pública ya que consideramos que limita la posibilidad de presentar alegaciones”. El Ayuntamiento prevé realizar alguna sesión de la Junta de Gobierno antes de verano, pero descarta que en ellas se apruebe algo de tanto calado. “Serán para temas de trámite que no puedan esperar a septiembre”, ha destacado Rita Maestre. Calvo ha dicho que la idea es aprobar Madrid Nuevo Norte en la primera Junta de septiembre.