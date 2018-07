Las llamas calcinan el décimo séptimo autobús de Carmena en tres años

Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se ha incendiado este miércoles. Se trata del decimoséptimo vehículo de este tipo que sufre el mismo incidente, en los últimos dos años.

El suceso ha ocurrido en la zona de Alameda de Osuna. Varios madrileños han captado el momento y lo han grabado en vídeo. “Acaba de explotar el motor de un autobús en mi calle, menudo incendio en un momento“, recoge en Twitter Ana, una vecina de la zona.

Sería el cuarto autobús que sufre este percance en lo que va de año. En 2017, un total de 8 autobuses se incendiaron con importancia “muy alta”.

Acaba de explotar el motor de un autobús en mi calle lol, menudo incendio en un momento pic.twitter.com/DUa2bdjd1u — 19. (@anitabznva) July 25, 2018

Críticas de PP, PSOE y C’s

Las reacciones políticas en el Ayuntamiento de Madrid no se han hecho esperar. La portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha lamentado en Twitter que “vuelve el verano, vuelven a arder autobuses en Madrid”. La edil señala que el accidente se ha producido “esta mañana en Barajas, junto a la zona de terminal de carga”.

Por el grupo municipal del Partido Popular, el concejal Percival Manglano se ha pronunciado. “Un nuevo autobús de la EMT ardiendo. Ya van 10 este año”, ha expresado.

Por último, por el Partido Socialista, el concejal portavoz del ramo, Ignacio de Benito, ha afirmado que “otro bus de la EMT ardiendo, ya hemos perdido la cuenta de cuántos van”. “Desde el PSOE municipal seguimos pidiendo más mantenimiento y nos acordamos de que PP y Cs se abstuvieron el lunes en la votación de la compra de 460 nuevos autobuses”. Como “causas fundamentales” señala “la falta de mantenimiento que hace que alcancen unas altas temperaturas y los años de abandono del PP, que no renovó la flota y esto disparó la antigüedad media”.

Desde el Ayuntamiento fuentes oficiales de la EMT confirman a este periódico que el vídeo corresponde a este miércoles por la mañana.

Ni conductor ni pasajeros han sufrido daños. Los bomberos no han tardado en llegar a la zona y se han afanado en apagar las llamas. No ha sido necesario cortar la circulación ya que no era hora punta.