Soraya no aceptará ser la candidata del PP a la alcaldía de Madrid

Soraya Sáenz de Santamaría no aceptará un ofrecimiento a competir por la alcaldía de Madrid. No se ha producido un ofrecimiento real. Pero es una de las opciones que han sonado como mecanismo de integración. Pero, al margen de que alguien del equipo de Pablo Casado pudiese llegar a ofrecerle esta posibilidad en la reunión de este miércoles, ella ya ha dejado entrever que no está en su ánimo competir por la Alcaldía de Madrid.

Esa plaza y ese reto municipal cuenta ahora ya con un candidato sin confirmar, pero que es de plena confianza de Pablo Casado: José Luis Martínez Almeida. Almeida es un perfil en alza y un apoyo muy importante para la regeneración del partido en clave liberal.

Pero, pese a ello, el equipo de Casado prefiere estar preparado para distintos escenarios de los que pudiesen surgir en la reunión de este miércoles entre Casado y Soraya. Y a nadie se le escapa que una de esas salidas podría haber sido la solicitud de disputar las elecciones municipales con el objetivo de sumar fuerzas en el logro de la Alcaldía de Madrid.

Pero Soraya Sáenz de Santamaría no está por la labor. Ese planteamiento no saldrá de su listado de posibilidades ni será aceptado en caso de que surja. Hay que recordar que Pablo Casado tiene en estos momentos el reto de lograr que en los puestos clave del partido se sientan representadas todas las candidaturas. Pero lógicamente, deberá garantizarse, además, de ello, que el control efectivo del partido sigue por la senda de su programa anunciado en las primarias.

Por ello, es muy probable que algunos de los encajes de perfiles procedentes de otras candidaturas o de la suya propia acaben teniendo que entrar en el reparto de puesto de cara a las listas de las elecciones municipales y autonómicas.

Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, ya tiene claro que si el ofrecimiento pasa por pelear en una plaza como el Ayuntamiento de Madrid, ese no es su deseo.