Carmena y Ábalos presentarán la Operación Chamartín pese a no tener el ‘ok’ de la Comunidad

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, presentarán públicamente este viernes la Operación Chamartín (renombrada como Madrid Nuevo Norte) a pesar de no contar con el visto bueno necesario de la Comunidad de Madrid.

El acto de puesta de largo de esta macro operación urbanística del norte de la ciudad está programado para este viernes 27 de julio. Sin embargo, todavía no se ha aprobado el plan en la Junta de Gobierno. Algo que debería ser este jueves, la última sesión ordinaria de dicho órgano en julio, según el plazo impuesto por la portavoz municipal Rita Maestre.

Sin embargo, varias fuentes consultadas por OKDIARIO coinciden en que para ese día va a ser complicado llegar a pesar de que se “están cerrando flujos a contrarreloj”. Quizá sí podría ser en lo que resta de mes, esto es, antes del próximo martes en una sesión extraordinaria. En todo caso, cabe la posibilidad de que sea ya en septiembre.

Garrido no irá

Por otra parte, el propio presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se está a la espera de recibir varios informes que tienen como plazo final el martes 25. Garrido considera que “las prisas no suelen ser buenas” y será complicado emitir el fallo definitivo de la Comunidad en escasas 48 horas.

“A nosotros nos han invitado a participar en un acto de presentación, enviaremos a algún representante de la Comunidad para escuchar, pero no no podemos ir y que pareciera que damos la aprobación jurídica y técnica”, ha relatado Garrido que no irá personalmente.

El presidente ha señalado que el Ayuntamiento tiene que someter el plan en el Pleno a una aprobación inicial que requiere de un informe de alcance de la Comunidad, para lo que hay que esperar a tener 18 informes de diversos departamentos de la Comunidad y de entidades ajenas. Aún no ha terminado el plazo de presentación de esa documentación, que acaba mañana martes.

Tres años de retraso

Garrido ha recordado que se acumulan “tres años de retraso por parte del Ayuntamiento” y todavía faltan informes de, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Tajo o de Red Eléctrica Española. “Va a ser difícil que se pueda emitir el informe de alcance en tan poco tiempo”, ha reconocido el dirigente del PP.

Ha concluido explicando que no van a hacer las cosas “como las suele hacer el Ayuntamiento, mal, sino que se harán bien, ya que están en juego recursos judiciales”.

“Casi listo”

Por su parte, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento, José Manuel Calvo, ha asegurado que el plan está “casi listo para ser aprobado” de forma inicial por la Junta de Gobierno, espera que antes de que termine el mes de julio.

Así lo ha indicado durante el Pleno municipal tras una pregunta del edil de Ciudadanos Bosco Labrado sobre las repercusiones de la Proposición No de Ley que ha presentado IU en el Congreso de los Diputados para instar al Ejecutivo central a no apoyar esta operación y reformular el proyecto.

Sobre este asunto, Calvo ha reafirmado como ya hiciera la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que esta iniciativa parlamentaria, que plantea no renovar el contrato entre Adif y Distrito Castellana Norte, “no tiene trascendencia” y el Ayuntamiento sigue adelante con los objetivos marcados para la reforma urbanística de la zona norte de la capital.

Incoherencia de Podemos

El delegado ha reivindicado que el actual equipo de Gobierno anuló el plan fijado en 2015 por la exalcaldesa Ana Botella, que era “nefasto” para la ciudad, y que se impulsó un proyecto alternativo que reduce la edificabilidad y apuesta por el transporte público al situar a la estación de Chamartín como el centro de la operación.

C’s ha reprochado incoherencia dentro de Podemos dado que se impulsa un proyecto en el Ayuntamiento de Madrid mientras que Unidos Podemos en el Congreso se presenta una PNL para revertir el acuerdo sobre la operación, cuando tras tres años de “tiempo perdido” y cuando todo parecía conforme.