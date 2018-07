Los manteros también rechazan el DNI de Carmena: “Basura publicitaria racista”

La edil del PSOE Puri Causapié afirmó en dicho evento, al que Ahora Madrid tiene la obligación de invitarles, que la tarjeta es “un instrumento para facilitar la convivencia”, que “pretende, en primer lugar, acercar y facilitar el empadronamiento”, y que permitirá acceder a los servicios sociales, culturales y deportivos del Ayuntamiento. Aparte, ha abogado por ampliar los servicios vinculados a la tarjeta y, en particular, por que sirva para adquirir el Abono Transporte.

La tarjeta de vecindad se extenderá a todos los distritos una vez desarrollada la experiencia piloto en Centro. Tras una evaluación que se llevará a cabo en septiembre, permitirá acceder a todos los servicios a los que pueden acceder las personas empadronadas (servicios sanitarios, sociales, educativos, de ocio y de promoción del empleo). Tiene carácter identificativo pero no sustituye al Documento Nacional de Identidad (DNI).

En un futuro, servirá para acceder a formación no reglada impartida por la Agencia para el Empleo y para becas, pero no permitirá optar a contrataciones a las personas en situación irregular. No servirá para abrir cuentas bancarias.

Por otra parte, el Ayuntamiento intentará contar con la implicación de la Comunidad de Madrid. Ahora Madrid llevará una proposición al próximo pleno municipal para pedir al gobierno regional “que incluya a los titulares de la tarjeta entre los beneficiarios de aquellos servicios regionales de la ciudad de Madrid de la que disfrutan todos aquellos que residen en la misma”.

“Fuegos de artificio”

Sin embargo, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, tachó de “fuegos de artificio” las tarjetas de vecindad del Ayuntamiento, que, a su parecer, “es un carnet muy bonito que no sirve absolutamente para nada” porque “para eso hay identificaciones estatales y municipales”. El portavoz consistorial del PP, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que el carnet “no tiene ninguna eficacia” y que su validez “es la misma que el cartel de ‘Welcome Refugees'”.

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, indicó que el documento es “una gran mentira” y que se trata de “política de fotos”. Para la portavoz, “la tarjeta de vecindad es una gran mentira, que ha tardado dos años en gestarse porque todas las ONGs le decían al Ayuntamiento que todo lo que querían hacer no se podía hacer”.