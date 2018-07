La lista de espera de solicitantes de vivienda se triplica con Carmena hasta los 25.000

El listado de solicitantes de vivienda social al Ayuntamiento de Madrid no deja de subir. Sin embargo, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena no tiene ninguna para entregar y está poniendo zancadillas a las macro operaciones urbanísticas previstas para la capital.

La lista de espera se ha triplicado en lo que va de legislatura. De 2015 a ahora se ha pasado de 7.000 a 24.000 euros. Así se ha afirmado en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) en base a los datos de inscritos en el registro de demandantes de vivienda.

Tan solo en lo que va de 2018 se han superado las 2.500 nuevas solicitudes sin que hayan visto satisfecha su petición, ya que el Ayuntamiento se ha quedado sin este recurso.

Ahora Madrid prometió 4.000 viviendas y en obras o a punto de iniciarse hay tan sólo 970, número que como mucho llegará a 2.500 al final de legislatura

El balance que hacen desde el Consistorio sobre vivienda es que Ahora Madrid encontró “una EMVS que, no sólo no construía vivienda, sino que la vendía y con una deuda importante. Ahora no tiene pisos vacíos, alquila, no tiene deuda y tendrá 2.500 viviendas en marcha en la legislatura”. Sin embargo, desde la oposición se afea que se prometieron 4.000 y en obras o a punto de iniciarse hay tan sólo 970.

Ingeniería financiera

En cambio, el Ejecutivo local opta por inyectar dinero para amortizar la deuda de la empresa. Los presupuestos municipales de 2018 cuentan con 138 millones de euros destinados a reducir casi toda la deuda de la EMVS, así se ahorrarán 30 millones en amortización de intereses. Una nueva muestra de “la incapacidad de gestión del equipo de Gobierno de Ahora Madrid”, según la oposición. “Prefieren tirar de ingeniería financiera y no civil“, bromeó el edil Orando Chacón.

Asimismo, Ahora Madrid prometió no vender suelo público, pero ha optado por vender una parcela de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Carabanchel a una gran inmobiliaria privada por un precio por debajo del mercado.

Por su parte, el Ayuntamiento saca pecho de que la EMVS ha registrado beneficios por 20 millones, con un inmovilizado que aumentará en 86 millones.

La situación en la Comunidad de Madrid tampoco es mucho mejor. La agencia regional responsable de estas competencias tampoco da de sí para cubrir la demanda. Tiene 23.000 viviendas sociales y hay vacías un 2%, 500 aproximadamente, pero están en reparación, en proceso de reparación, tapiadas, son para emergencias (incendios, derrumbes…), etc.

Bloqueo a construcciones

Por otra parte, el equipo de Manuela Carmena no para de poner impedimentos a las grandes operaciones urbanísticas proyectadas. La operación Chamartín está siendo torpedeada por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, el concejal de Urbanismo ha impuesto un plan director para frenar las 105.000 viviendas previstas en el Sureste de la ciudad, un buen porcentaje de ellas eran de carácter social. El último varapalo judicial a Ahora Madrid ha sido, precisamente, la suspensión cautelar de ese plan.