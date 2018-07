Carmena reconoce por escrito que no podrá inaugurar ninguna de las 8 bibliotecas que prometió

El equipo de Gobierno de Manuela Carmena no podrá inaugurar esta legislatura ni una sola de las ocho bibliotecas municipales que prometió. Así consta en un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO. “No hemos hecho un buen trabajo”, ha reconocido la alcaldesa.

La biblioteca que está más avanzada de las ocho es la del barrio de San Fermín. La web del Ayuntamiento aún recoge que la previsión era “que comiencen las obras en la primavera de 2017 y tras 18 meses de ejecución, se inaugure en diciembre de 2018″. Sin embargo, Ahora Madrid reconoce en un cronograma que la apertura será, como pronto, “en diciembre de 2018”, ya en la nueva legislatura que comenzará en mayo. Las obras han empezado en mayo y costarán 3.322.000 euros.

POR FIN… tras casi 10 años de insistir. Los vecinos de barrio de san Fermín ven comenzar las obras de su BIBLIOTECA Publica

Enhorabuena pic.twitter.com/4vRnnxhWqf — saramorenovalcarcel (@saramorenosmv) May 10, 2018

Por otra parte, las nuevas bibliotecas proyectadas para Las Tablas, Montecarmelo, Villaverde, Hortaleza, Ensanche de Vallecas, Pueblo de Barajas y Mercado de Frutas (Arganzuela) no llegarán antes de 2021. Algunas incluso se retrasarán hasta “mayo de 2023”, es el caso de Hortaleza, Ensanche de Vallecas y Barajas.

Algunas bibliotecas no podrán ser inauguradas hasta mayo de 2023, dentro de dos legislaturas. Carmena reconoce que “no han hecho un buen trabajo”

La portavoz de Ciudadanos del ramo, Sofía Miranda, lamenta que Carmena no haya sido capaz “de hacer ni un acto de primera piedra“. Le preocupa sobre todo qué personal atenderá esas bibliotecas. Actualmente hay muchas dificultades para abrir las existentes, sobre todo, en fines de semana. En la nueva documentación se indica que habrá 24 personas por cada biblioteca. La oposición teme que hagan movilidades forzosas o se deje a otras instalaciones sin personal.

En ese sentido, por el PSOE, Mar Espinar apunta que además se ha reducido la cantidad de dinero destinada a la compra de libros. Avisa de que no sería adecuado vender que se sube la partida en los presupuestos del año electoral, cuando se ha reducido drásticamente este año. Además, de las 8 bibliotecas, otras 2 se habían planteado y “han desaparecido por el camino”: en Puente de Vallecas y en Ciudad Lineal.

Desde el PP, Isabel Rosell lamenta que, al margen de la de San Fermín, las 7 restantes están en fase de ‘concurso de ideas’. Espera que esta vez este trabajo no recaiga, como pasó en dicho barrio, en una empresa afín como fue el caso de Gea 21 SL, en la que trabajó una directora general del Consistorio con Ahora Madrid, como desveló OKDIARIO en 2016.

Por su parte, la alcaldesa Manuela Carmena ha reconocido su decepción en la comisión del ramo: “No hemos conseguido hacer un buen trabajo en lo que se refiere a las bibliotecas cuando no están todas en un periodo de construcción”. Destaca que sí se están construyendo tres escuelas infantiles “con un esfuerzo grande, porque no es habitual que un gobierno haga tantas”. “Me gustaría decir que las bibliotecas ya están en construcción pero no puedo”, ha lamentado.