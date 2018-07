Ahora Madrid y PSOE evitan la declaración de un testigo clave en la comisión de su red clientelar

Los grupos municipales de Ahora Madrid y Partido Socialista están maniobrando para entorpecer la comisión especial de vigilancia de la contratación que está investigando la ‘red clientelar’ que denuncian el Partido Popular y Ciudadanos. La última zancadilla ha sido la de evitar la comparecencia de un testigo clave.

Se trata de Toño Hernández, que fue hasta abril coordinador del grupo municipal de Ahora Madrid. Fue socio de Garua, una de las cooperativas integradas en el grupo Tangente, beneficiario de varios millones de euros por parte del actual equipo de Gobierno.

Tras conocer que PP y C’s pedían la declaración en comisión de Hernández, los ediles de Ahora Madrid Yolanda Rodríguez y Jorge García Castaño vieron cómo era posible anularla. Para ello pidieron un informe al secretario general del Pleno.

Dicho informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, “salvo informe más fundado en Derecho” impide la citación de Hernández por no ser ya parte de la Corporación, a pesar de que su declaración iba a ser para responder sobre su etapa como miembro del Ayuntamiento.

“La frustración de C’s y PP viene de que en conversaciones iniciales se aseguró que sería posible la comparecencia de cualquier persona que pudiese ser convocada en una comisión de investigación”, indican fuentes consultadas por este periódico.

Estos partidos sabían que podían surgir problemas y por eso pidieron una comisión de investigación como tal. Sin embargo, el PSOE facilitó que no se pusiera en marcha. En la primera reunión de portavoces para planificar las sesiones de la comisión y el mismo Pleno se dijo que no era necesario una comisión de investigación teniendo la de vigilancia de los contratos. Pero ahora el bloqueo a la declaración de Hernández da muestra de la limitación de la comisión.

Críticas de Hernández

Hernández fue cesado por la alcaldesa y a las pocas semanas salió a la luz un informe criticando duramente la forma de funcionar de la confluencia. Así lo denunció la edil Silvia Saavedra (Ciudadanos) en la última comisión de Transparencia.

En dicho texto el excoordinador dice que ya en 2015 Carmena les vació de competencias: no iban a poder proponer mociones. Todo lo que pasara por el Pleno tendría que ser consensuado con el PSOE. Ellos estaban interesados en debatir algunos temas en Cibeles aunque no fueran aprobados por mayoría. En segundo lugar, lamenta que los altos cargos no publican en plazo las donaciones de su sueldo y que algunos amenazaron con donar dichas cuantías a partidos, algo que para Ciudadanos vulnera la ley de financiación de partidos políticos.

Tras esas críticas, el concejal de Ahora Madrid Mauricio Valiente evitó responder a ninguno de los puntos y apuntó a Saavedra, con un punto de prepotencia, que le estaba “haciendo perder el tiempo con críticas de tertulia política” sin entrar en el contenido de las mismas.

Comisión de este lunes

Este lunes se ha realizado la segunda comisión sobre la trama de los contratos a empresas afines. En primer lugar, ha comparecido el director de Hacienda del Ayuntamiento que ha defendido que cuatro contratos menores simultáneos sobre temas similares es legal. Mientras, para PP y C’s es “fraccionamiento de contratos de libro”. Según el alto cargo es “especialización” de los contratos.

También ha sido interrogado el edil Guillermo Zapata por varios contratos a cooperativas donde trabajaron asesoras suyas. El concejal ha dicho que esas entidades ya contrataban con el PP y ahora “mágicamente se han vuelto sospechosas”. Ha asegurado que él no tiene “ninguna” relación con las empresas bajo la lupa y que él y sus asesoras no intervienen en la contratación. Una labor que descarga en el coordinador del distrito, “el mismo que tenía la Junta en la legislatura pasada, una buena elección del PP”, dice.

Por su parte, el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, considera que las acusaciones de la oposición son porque “el problema no es que haya concurrencia para que las pymes ganen contratos sino que las pymes ganen contratos”. “Nunca ha habido más concurrencia abierta que ahora y nunca hablamos de los contratos que ganan las grandes empresas que aparecen en según que sitios”, ha dicho, para tachar de “numerito” la labor de oposición de PP y Cs. “Es que llaman podemita hasta al secretario general del Pleno [por el informe emitido] y con eso le vamos a dar un disgusto”, ha ironizado.

Desde el PSOE, Érika Rodríguez ha criticado a populares y naranjas que lancen “sospechas al aire”. Los socialistas, dice, están “con la economía social, que se necesita fortalecer con transparencia y abriendo los procesos a más licitadores”. No ha pedido comparecencia alguna o el análisis en comisión de algún expedientes sospechoso.