Un diputado madrileño del PP en mangas de camisa se mofa de Podemos: “Vengo vestido como un podemita”

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Eduardo Raboso pidió perdón a la Cámara por su atuendo cuando se disponía a intervenir en el Pleno. “Por circunstancias ajenas a mi voluntad no he podido respetar la etiqueta que exigiría esta Cámara y he venido con un atuendo más propio del grupo Podemos que del grupo Popular”, se excusaba.

Fue la anécdota de la jornada. Risas en la bancada Popular y murmullo de desaprobación en los sillones de Podemos en la Asamblea de Madrid. El diputado del PP Eduardo Raboso, para más señas médico, se disponía a tomar la palabra en la Cámara madrileña. Raboso, con el brazo escayolado, acudió vestido con una camisa morada de manga corta, obligado por el percance sufrido en su brazo derecho.

Cuando se disponía a tomar la palabra en la sesión, Raboso se dirigió a los diputados madrileños y a la Presidencia de la Asamblea para disculparse por el atuendo con el que acudió a la sesión. “Por circunstancias ajenas a mi voluntad no he podido respetar la etiqueta que exigiría esta Cámara y he venido con un atuendo más propio del grupo Podemos que del grupo Popular”, se excusaba.

Los populares se partían de risa ante el comentario de su compañero, mientras que en la bancada podemita se hacía patente un murmullo de desaprobación. Los diputados de Ramón Espinar y Pablo Iglesias se quedaron perplejos ante la salida jocosa de Raboso, algo inesperado, pues el popular, además de médico, suele transmitir una imagen sobria y seria en todas sus intervenciones.