Carmena retrasa por novena vez el cierre del centro al coche: será en noviembre

La gran Área de Prioridad Residencial (APR) de Centro, Madrid Central, se ha presentado este lunes. Las primeras informaciones sobre este proyecto apuntaban a que iba a poner en marcha en “la primera mitad de 2015”. Sin embargo, en casi una decena de ocasiones se ha ido postergando.

Ahora se ha anunciado que será en noviembre de 2018. El temor de una lluvia de multas en plena precampaña electoral por entrar en esta zona restringida a coches de residentes y vehículos con etiqueta ambiental ha hecho que Ahora Madrid y el PSOE se hayan andado con pies de plomo.

Esta zona de acceso prohibido para vehículos de no residentes contaminantes (de gasolina previos al 2000 y de diesel previos a 2016) abarcará casi todo el distrito Centro. Un total de 472 hectáreas. Pretende reducir un 40% las emisiones de dióxido de nitrógeno, un 20% el tráfico de paso y un 37% de kilómetros recorridos en el distrito.

¡Emoción! ¡Intriga! ¡Suspense! Llega el juego de la temporada: ADIVINA CUÁNDO LLEGARÁ EL APR DE CENTRO. Ofrecido por el Ayuntamiento de @Madrid pic.twitter.com/zPQZPwHC2j — ecomovilidad (@ecomovilidad) May 22, 2018

Como se ha indicado, se aplica la tecnología de etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Así lo ha detallado en rueda de prensa la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés. Le han acompañado en Cibeles la coordinadora de Sostenibilidad y Control Ambiental, Paz Valiente; el concejal presidente de Centro, Jorge García Castaño y el edil del PSOE Chema Dávila.

40% de emisiones menos

Madrid Central comprenderá las calles entre el Paseo del Prado –de Colón a Atocha– hasta el Palacio Real –de Princesa a la Ronda de Segovia–. Algunos viales muy puntuales quedan abiertos como excepción ya que “no existen alternativa para poder ordenar el tráfico”.

Al comienzo de la APR no se impondrán multas. Los dos primeros meses (noviembre y diciembre) serán “de aviso y no multa”. “Queremos evaluar si todo el sistema funciona y si es necesario hacer una corrección. Dos meses de avisos y a partir de ahí que lo conozca todo el mundo y entre el régimen sancionador”, ha explicado Sabanés. Inicialmente el control será manual e informativo. En una segunda fase, comenzará a controlarse con cámaras de tráfico.

Tipos de accesos

Hay tres grandes grupos de personas que podrán entrar: residentes y sus invitados (hasta 20 al mes), vehículos de servicios y suministros, y visitantes. Como norma general, solo podrán circular libremente vehículos de personas empadronadas. Estacionarán en su barrio como hasta ahora. Asimismo, los vehículos con etiqueta ambiental Cero y Eco podrán entrar. Quedan fuera los sin etiqueta (diésel anteriores a 2006 y gasolina anteriores al 2000).

Para entrar con coches en propiedad no se requiere gestión alguna. Sí se realizará una comprobación para los vehículos de renting. Si los residentes tienen coches contaminantes podrán entrar pero si se cambian deberá ser por uno con etiqueta. Si uno vive en el centro pero no está empadronado se le aplicará la regla general.

Vehículo tipo ciclomotor, motocicleta o de tres ruedas cuya etiqueta sea B o C, podrán acceder y estacionar de 7 a 22 horas. Los titulares de plazas de garaje y plazas PAR situadas en Madrid Central podrán acceder a sus plazas con cualquier vehículo hasta 2020, cuando no se les permitirá el acceso con distintivo ambiental.

Respecto a los vehículos de servicios y suministros, se establecerá un calendario para adaptar sus flotas. Tendrán mayor capacidad de horario los vehículos que sean más limpios; si no tienen etiqueta y son de una masa inferior a 3.500 kilos no podrán entrar a partir de enero de 2020. A los servicios públicos esenciales, cuerpos de Seguridad, agentes de Movilidad, emergencias, ambulancias, grúas municipales… se les aplicará las etiquetas ambientales y calendarios en función de la masa.

Los vehículos de asistencia sanitaria pública y privada, incluyendo los de facultativos que presenten servicios sanitarios a domicilio, podrán acceder con etiqueta B o C previa acreditación. No podrán entrar en Madrid Central los que no dispongan de etiqueta y podrán hacerlo libremente los ECO y CERO.

Taxis y VTC en servicio (con origen y destino en la zona) solo podrán acceder con distintivo ambiental hasta 2025. A partir de ese año solo podrán acceder con vehículo Cero o Eco.

Vehículos con matrícula extranjera y diplomáticos que no dispongan de etiqueta, se les aplicarán las normas generales o las de personas empadronadas. A vehículos de obra, así como de administraciones públicas, se les aplicará la regla general. Los vehículos industriales podrán aparcar sin reservas. Pueden entrar sin ningún tipo de restricción los cero emisiones.

Un plan “ambicioso”

Sabanés espera que Madrid Central “permita reducir, racionalizar, mejorar y reducir los efectos negativos de la movilidad del vehículo privado en el Centro, fomentando el uso del transporte público”. “Es un plan ambicioso, muy importante, pero es un plan que hay que cumplir.”, afirma.

Sostiene que la redacción del Plan A supuso “muchas rondas de contactos” y que ahora se emprenderá “una ronda más específica” para la implementación de Madrid Central. Ya ha comenzado una ronda de reuniones con vecinos, comerciantes y asociaciones profesionales para informar sobre Madrid Central y “recoger sugerencias”. También recibirán una carta informativa, habrá una campaña informativa en medios de comunicación y soportes en la calle y una aplicación móvil.

Aparcamientos en aceras

García Castaño ha puesto en valor que se trata de “una medida que tiene mucho que ver con la contaminación, pero también con el ruido, la calidad de vida”. “Madrid Central irá acompañado de muchas otras medidas; esta semana ya ha comenzado a convertirse las plazas azules en verdes, ya no habrá aparcamiento de rotación”, ha recordado. Promete que “en un futuro” esas plazas de residentes serán “aceras más accesibles”.

Por su parte, el edil socialista Chema Dávila ha asegurado que “hoy es un día de alegría para quienes apuestan por la movilidad en Madrid”. “Es el cumplimiento tanto de un acuerdo de Pleno como de acuerdos presupuestarios”, ha matizado. El PSOE “apuesta porque tiene que salir bien a la primera la implementación” de Madrid Central, es una “muestra de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera”, apunta.