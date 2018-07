La cooperativa de un alto cargo de Carmena recibió dinero del grupo al que ahora ha dado 92.820€

La cooperativa que fundó Jacobo Rivero, ahora alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, recibió varios créditos del grupo Tangente. Desde la empresa municipal en la que él trabaja (Madrid Destino) se han adjudicado 92.820 euros por muy diversos conceptos a esta cooperativa.

Rivero fue socio fundador de la cooperativa Freepress que está integrada en el grupo Tangente. De hecho, según documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, figuró un tiempo como “interventor”.

Este alto cargo está al frente de la Emisora Escuela M21 tras entrar en 2015 como personal eventual con Consistorio con Manuela Carmena. En junio de 2016, fue nombrado responsable de comunicación de Madrid Destino, la empresa municipal de cultura, turismo y eventos.

Además de socio fundador de Freepress, formó parte de la mesa de coordinación de Ahora Madrid (la ‘ejecutiva’ de esta confluencia) junto a miembros de Podemos, Ganemos Madrid y los concejales electos de Ahora Madrid en el Ayuntamiento.

En Freepress siguieron personas de la etapa de Rivero. Otro de los fundadores fue un ‘okupa’ a quien detuvieron en 1999. Abrieron diligencias contra él y sus dos acompañantes acusados de “robo con fuerza en grado de tentativa por medio de un supuesto butrón” para okupar el edificio y colgar una pancarta con el lema: “La okupación no es delito, somos inocentes”. Estuvo vinculado a movimientos okupas como la “Escuela Popular de Prosperidad” o el “Centro Social Okupado La Galia”.

Varios créditos

Las cuentas de Pandora Marabilia, otra cooperativa que se integra dentro del conglomerado de Tangente, reflejan que durante varios años se dieron 3.000 euros como “créditos a corto plazo sin intereses” a Freepress. Esta entidad también ejerció como webmaster de la matriz. Ahora, Tangente ha recibido más de 147.000 euros del Ayuntamiento desde que Ahora Madrid está en el Gobierno.

En particular, Madrid Destino ha dedicado 92.820 euros a Tangente. Las razones de estas contrataciones van ‘de un roto a un descosido’: diseño e implantación del proyecto “Ciudadanos y participación en entornos comunitarios” (16.400 euros), servicios de formación, consultoría organizativa, de género, emprendimiento, etc. denominados “Laboratorios Políticas Culturales” (7.500 euros), talleres participativos sobre el Plan de Derechos Humanos (2.500 euros), etc.

También se ha pagado a este conglomerado por varios “contratos artísticos” para diseñar una red de laboratorios (ocho contratos de entre 360 y 21.000 euros) o el contrato menor del proyecto “Madrid Escucha” coordinado por Fernando Sabín (1.000 euros), ex tesorero de Ganemos que fundó otra de las cooperativas de Tangente.

“Fue hace 10 años”

Rivero enmarca estas informaciones en técnicas de “macartismo”. Subraya que estos vínculos son de hace mucho tiempo. “Por lo menos de hace diez años”, recuerda. Considera que no hay nada “ilegal” o “ilícito” en su actuación.

La relación de Tangente y Ahora Madrid no se limita al nexo con Rivero. Varios asesores de Manuela Carmena e incluso la edil Celia Mayer trabajaron con este grupo cooperativo. Algunos de ellos ya han tenido que prestar declaración en la comisión especial de vigilancia de la contratación.

Mayer y la asesora municipal Nieves Salobral basaron su defensa en que se respetan toda la normativa legal. Dejando al margen que tienen vínculos con estas cooperativas, defienden que los funcionarios supervisaron estas contrataciones en las que los asesores no entraron.

El propio Rivero se adhirió a un manifiesto de apoyo a REAS (la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria) ante lo que consideran que son “ataques de los medios de comunicación con informaciones sesgadas, incompletas o falsas se trata de tergiversar la realidad de la Economía Social y Solidaria y, lo que es más grave, se utiliza para disputas partidarias”.