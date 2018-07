Aguirre espera que los compromisarios apoyen a Casado y reconoce tener “mono” de la política

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha declarado este viernes que confía en que los compromisarios apoyen la candidatura de Pablo Casado en el próximo congreso nacional del PP. Asimismo, ha calificado de “encomiable” la actitud de María Dolores de Cospedal tras quedar tercera en la primera ronda.

La exdirigente ‘popular’ ha admitido que “tiene un poco de mono” de estar en primera línea de la política. Por su parte, Cristina Cifuentes que está adscrita al PP del distrito de Moncloa-Aravaca no habría participado en la votación. Fuentes populares indican que no tienen constancia de que se llegara a inscribir para poder votar. En sus redes sociales ha mostrado su día a día sin incluir referencia alguna a los comicios internos de su partido.

“Muy satisfecha con el resultado del proceso interno y con la doble vuelta para evitar los pactos de despachos”Aguirre ha manifestado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, su apoyo por Casado. Ya este jueves lo desveló tras ir a votar al PP del distrito Centro. El proceso no tiene que ser “una cosa de personalismos” sino de “ideas y valores”, valora la expresidenta también del PP madrileño.

Se ha mostrado “muy satisfecha” con el resultado del proceso interno y ha defendido la doble vuelta “para evitar los pactos de despachos”. Considera que el argumento de ‘la lista más votada’ es sólo cuando hay una vuelta.

Sobre María Dolores de Cospedal, se ha referido al momento en el que “compareció ante las cámaras” tras conocerse los resultados cosechados y ha alabado su actitud. En concreto, ha puesto en valor el “temple” que mostró además de una “generosidad enorme”.

“Los que no han pasado ahora tendrán que decantarse, espero que sea por Pablo… ya veremos los compromisarios que les apoyan a cada uno”, ha indicado, para insistir en que espera que sea Casado el que gane porque considera que es el que “mejor puede hacer la refundación del PP”, tratar de recuperar los “4 millones de votos perdidos” y hacerles “recuperar la ilusión”.

Sobre si cree que el todavía presidente del partido, Mariano Rajoy, debería haber estado más presente o sobre si lo ha estado aunque no se haya dado a conocer, Aguirre no ha opinado. “No lo sabemos ni usted (en referencia al periodista Antonio García Ferreras que ha preguntado) ni yo… Él no ha declarado tampoco nada, no podría afirmarlo ni negarlo”, ha señalado.

Presiones en Andalucía

Por otro lado, se ha referido al caso concreto de Andalucía, donde la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría fue la más votada, ha destacado el papel de Javier Arenas y Juanma Moreno y cómo podía influir el resultado de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas.

En este punto, ha admitido que tiene “noticias de que sí ha habido presiones”, especialmente en este territorio, pero que como no lo puede comprobar, sólo se puede limitar a decir que tiene noticias de dichas presiones.

Críticas a Sánchez

Aguirre ha criticado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, porque “se está aprovechando de la crisis que está teniendo el centro derecha en el país, que es el PP” para “hacer lo contrario de lo que dijo que iba a hacer”, en referencia a convocar elecciones,

“Creo que Sánchez tiene 84 escaños y los populistas de Podemos, con menos escaños, lo de ERC, PDECAT, PNV y Batasuna, todos esos… están llevando a cabo las exigencias que sabían que el PP no iba a atender”, ha lamentado, recordando el acercamiento de los presos independentistas y los de ETA. “No sé si acabaremos rompiendo la caja de la Seguridad Social”, ha apostillado.