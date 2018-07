Vecinos de Retiro protestan contra la nueva ‘comuna’ que quiere levantar Carmena

Nuevo conflicto entre vecinos y Ayuntamiento en Madrid. Los habitantes del distrito de Retiro están en pie de guerra contra Nacho Murgui, edil presidente de la Junta Municipal, por impulsar un “ArteFacto” en el único solar de uso dotacional que queda por utilizar en la zona.

Hasta ahora, se había anunciado la instalación de ArteFactos (acrónimo de actuación de reequilibrio territorial) en los distritos de San Blas-Canillejas, Hortaleza y Carabanchel. Ahora se suma Retiro. Se trata de viviendas en las que vivirán madres solteras con ancianos, o personas con diversidad funcional con personas en riesgos de exclusión bajo los principios de autogestión, huertos urbanos o feminismo.

Los vecinos no están en contra de la idea pero entienden que se debe construir en un sitio destinado a tal fin. El solar en el que se levantará es de uso dotacional, no residencial. Los afectados piden que ahí se construya un centro de salud o de especialidades para ahorrarse los alquileres de los locales donde ahora están ubicados, un centro de día para mayores ya que hay mucha población anciana en el barrio o algún otro servicio municipal. “Queremos que tenga utilidad social para el conjunto de vecinos del barrio y no para unos pocos”, indican a OKDIARIO.

La ubicación es un solar de 2.661 metros cuadrados en un emplazamiento privilegiado, justo al lado de la estación de Atocha. El resto de la manzana está edificada con una escuela de Educación Infantil, otro motivo por el que la propuesta no contenta a los vecinos.

La idea ha partido del Foro Local donde según los vecinos solo acuden unas escasas decenas de personas. En un primer momento, los vecinos que protestan ahora se quedaron tranquilos porque Murgui aseguró por carta a los grupos municipales que había varios impedimentos al proyecto.

Entre otras razones, que el solar es de uso dotacional, que no es de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) o que las actuaciones urbanísticas no eran competencia suya. Decía literalmente que “no está previsto a día de hoy actuaciones en régimen cooperativo”.

Sin embargo, a los pocos días, y a preguntas suyas en el Pleno de Retiro, Murgui les dijo que sí tenía intención de construir ahí. “El 12 de junio tras preguntar por la situación actual del proyecto y su trayectoria futura, el concejal manifestó su intención de seguir adelante con el mismo”, subrayan los vecinos.

“Más de 400 firmas”

A partir de entonces se han puesto manos a la obra y, aunque aceptan que estamos en las peores fechas para ello, han emprendido una recogida de firmas. “Ya llevamos 400 y esperamos llegar a las 600 en breve“, explica un portavoz vecinal a este periódico.

La intención, explican, es “entregarlas en un próximo Pleno de la Junta Municipal para que quede constancia de nuestra rotunda oposición a la propuesta de que en dicho solar se construyan viviendas de cualquier tipo”.