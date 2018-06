Carmena encarga a dedo la playa a una empresa con varios embargos municipales y sin experiencia

La playa artificial que se instalará en la madrileña plaza de Colón sigue alimentando la polémica. A la oposición de PSOE y Ganemos se suma la de PP, Ciudadanos y los vecinos de la zona. Además, como ha podido saber OKDIARIO, detrás de la iniciativa hay varias empresas que han sufrido embargos del Ayuntamiento por tres veces.

Detrás de MadBeach está, entre otras, The Ant Comany, una marca comercial registrada por la sociedad Pescando Sueños S.L. Esta empresa tiene dos embargos del propio Consistorio. En noviembre de 2015 y en agosto de 2016, ya con Ahora Madrid en el poder, el BOE se hizo eco de sendas “notificaciones de ejecución”.

Por otra parte, otra compañía vinculada al proyecto es Hawork Studio Art S.L., como indican los papeles aportados por el promotor. Esta firma, como revela este periódico, también ha tenido una deuda con la Agencia Tributaria del Ayuntamiento. Así lo refleja el BOE en abril de 2016.

Este diario ha consultado al Ayuntamiento sobre estas deudas y, por ahora, el Ejecutivo no ha informado sobre si se han saldado ya, sobre por qué motivo eran dichos embargos y por cuánta cantidad eran.

“Si esas empresas tienen embargos con el Ayuntamiento es un asunto que no nos compete”, defienden los promotores

Fuentes de MadBeach, a preguntas de OKDAIRIO, se limitan a aclarar que, en efecto, “The Ant Company es una marca, no una empresa, que ayudó en un inicio, hace 1 año, a impulsar el proyecto MadBeach. Si tienen embargos con el Ayuntamiento es un asunto que no nos compete”. Aseguran que “en la actualidad esa empresa no tiene nada de que ver con Madbeach”. Asimismo, afirman que “Hawork es igualmente un proveedor que colabora en desarrollar el proyecto”.

Sin experiencia

Al margen de The Ant Company y Hawork se creó para la ocasión una empresa denominada Comanchería Inversiones S.L. Esta sociedad se inscribió con un objeto social que posteriormente fue ampliado para no incurrir en una irregularidad.

Los promotores de este evento tienen experiencia en cine y efectos especiales, pero no en grandes eventos como este. En origen, el objeto social era “realización y producción de obras audiovisuales”. Posteriormente se amplió a “organización integral de eventos”.

“Un pelotazo”

“Se trata de un pelotazo en toda regla si sale bien”, revelan expertos en la materia. “Con un capital social de 3.000 euros, es complicado entender que asuman una inversión de varios millones de euros”, afirman. Asimismo, destacan que el proyecto no recoge ninguna garantía económica, ni aval bancario, ni póliza de seguros de responsabilidad civil.

La memoria económica del proyecto revela que tendrán gastos por 1.833.000 euros y prevén ingresos por 2.083.000 euros. Además, no tendrán que pagar tasas al Ayuntamiento ya que han solicitado la exención de este concepto porque “el valor económico de los servicios ofrecidos es 16 veces mayor que el valor económico de las tasas municipales”. Estimaban que en tasas iban a pagar 188.200 euros y que lo normal sería cobrar 50 euros a los madrileños.

Lío con las competencias

Otro aspecto que no ha gustado a los expertos es que se haya pasado la competencia de autorizar el evento al área de Cultura y Deporte que gestiona Manuela Carmena. Apuntan que los Jardines del Descubrimiento son una “zona verde básica catalogada en el Plan General como Jardín de Interés con nivel de protección 4”. Es por ello que consideran que “el área de Cultura resulta incompetente para tomar decisiones sobre dichas zonas verdes”.

También, por su parte, los vecinos de la plaza que se han unido critican la exención de los límites de ruido para los conciertos que albergará la instalación ya que la mayoría son personas mayores y enfermas.

La apertura estaba prevista para el 1 de julio según una carta del Ayuntamiento a los vecinos, pero los promotores ahora indican que será la primera semana de ese mes. Están a la espera de la luz verde del Ayuntamiento para proceder al montaje que durará unos días. El Consistorio , entre otros aspectos, tiene que analizar si las losas de la plaza, bajo las que hay un parking, aguantarán los kilos de arena.